La Teletón de este año buscará recaudar ₡500 millones para fortalecer la atención de las personas adultas mayores en el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes, mediante la compra de equipo e implementos médicos para los servicios de Oftalmología y la Clínica de la Marcha.

El proyecto organizado por el Club Activo 20-30 Internacional de San José bajo el lema “Hagamos que suene”, se desarrollará los días viernes 20 y sábado 21 de noviembre en el Gimnasio Nacional de La Sabana, entre las 9:30 pm del viernes 20 hasta pasada la medianoche del domingo 22 de noviembre.

Publicidad

Esta será la edición numero 37 de dicha maratónica, se realiza desde 1984 y este año se albergará en la sede donde todo comenzó hace 42 años. Cabe destacar que la Teletón no se realizó entre los años 1989 y 1994 y también el evento no se realiza en el Gimnasio Nacional desde la edición de 1999.

La recaudación irá destinada para equipo médico para dos áreas específicas del Hospital Blanco Cervantes: Una de ellas es oftalmología , una unidad que atiende a personas adultas mayores con problemas de visión y la otra es la clínica de la marcha, especializada para personas con dificultades para caminar así como la prevención de caídas. De acuerdo con la información suministrada por la organización, ambas áreas necesitan equipo e implementación de equipos modernos para fortalecer la atención de sus pacientes así como para contribuir a una mejor calidad de vida.

En 3 puntos La Teletón de este año buscará recaudar ₡500 millones para fortalecer la atención de las personas adultas mayores en el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes. El proyecto organizado por el Club Activo 20-30 Internacional de San José bajo el lema “Hagamos que suene”, se desarrollará los días viernes 20 y sábado 21 de noviembre en el Gimnasio Nacional de La Sabana. Con el regreso al Gimnasio Nacional y una meta de ₡500 millones, la Teletón 2026 convocará nuevamente a la ciudadanía a participar en una jornada de música, entretenimiento y solidaridad en favor de las personas adultas mayores del país.

La embajadora de esta edición 2026 será la vecina de Acosta, Lady Hidalgo Monge, quien representará a las personas adultas mayores y a sus familias durante la campaña.

¿Quiénes serán los presentadores, artistas nacionales e internacionales de este año?

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Presentadores: Para esta edición se contará con la participación de presentadores de la talla de: Edgar Silva, Ítalo Marenco, Ginnés Rodríguez, Natalia García, Gabriela Jiménez, Melissa Durán, Melania Villalta, Keyla Sánchez, Rose Davis, Andrés Zamora “Padre Mix”, Rafael Pérez, entre otros.

Artistas nacionales: De artistas nacionales la gama es alta con artistas como: Tapón, Deikel, Dani Maro, Los Tenores, La Kuarta, Jafet Jérez, Los Pirulos, Rina Vega, Erick León, Mekatelyu, Pato Barraza, 4Bes, Shel Dixon, Chillax, Balerom, entre otros.

Artistas internacionales: Combina la vieja escuela y las tendencias recientes, tales como: Axé Bahía, René y Renny, Maykel, Latín Fresh, Jr Ranks, Alexander Acha, Corridos del Rey, Los iracundos, La Sonora Dinamita, entre otros.

También destacar que durante el evento participarán creadores de contenido como: El periodista deportivo Diego Obando, Benzema Tico, Chelo CR, Keuz, Sofía Escalante, así como el creador de contenido Antuan Fallas. En total este año la maratónica contará con 59 artistas nacionales, 16 artistas internacionales, 44 presentadores y 17 creadores de contenido.

Publicidad

¿Cómo se dividirán los distintos bloques?

La programación se distribuirá en diferentes bloques temáticos, entre ellos Gran Apertura, Noche de Estrellas, Madrugada Solidaria, Historias que Inspiran, Infantil, Costa Rica se Mueve, Tarde de Estrellas, Recta Final y Gran Cierre.

Como novedad, la edición contará con la Muevetón, una tarima externa en La Sabana destinada a presentaciones artísticas durante la jornada. La propuesta se relaciona con el objetivo de apoyar a la Clínica de la Marcha y promover la participación del público en las actividades de la campaña.

Antes del evento principal, la organización desarrollará actividades para ampliar la participación y promover las donaciones en diferentes regiones del país.

Entre las actividades anunciadas destacan las siguientes:

Sábado 31 de octubre: Mini Teletón en Santa Bárbara de Heredia.

Domingo 1 de noviembre: Mini Teletón en Paraíso de Cartago.

Sábado 7 de noviembre: Mini Teletón 2000 Siempre, en Grecia, y Copa Teletón.

Sábado 14 de noviembre: Mini Teletón en Sarapiquí.

Domingo 15 de noviembre: Mini Teletones en Puntarenas y Turrialba.

La Copa Teletón se disputará el sábado 7 de noviembre en el Estadio Luis Ángel “Pipilo” Umaña, en Moravia. El evento será una triangular con causa y contará con transmisión de FUTV.

Además, para el 21 de noviembre se anunció una Radiotón con participación de emisoras en San José y Tibás.

¿Cómo puedo colaborar con la Teletón de este año?

El Club Activo 20-30 Internacional de San José habilitó diversos canales para que el público pueda realizar sus aportes económicos:

Donaciones con tarjeta: mediante la plataforma Place to Pay, accesible desde el sitio oficial de la Teletón.

Alcancías oficiales: disponibles en comercios aliados, centros educativos, cooperativas y otras instituciones.

Donaciones desde el extranjero: mediante la plataforma internacional habilitada por la organización.

Las entradas para asistir presencialmente al evento principal y a la Copa Teletón se pueden consultar por medio de Passline. El aporte correspondiente a los boletos se suma a la campaña, según la información divulgada para la edición de este año.

También está vigente la iniciativa Donando y Volando: Las donaciones de ₡5.000 realizadas mediante Place to Pay permiten participar en el sorteo de uno de dos viajes a Europa, sujeto al reglamento oficial. El sorteo está previsto para el 15 de enero de 2027.

Con el regreso al Gimnasio Nacional y una meta de ₡500 millones, la Teletón 2026 convocará nuevamente a la ciudadanía a participar en una jornada de música, entretenimiento y solidaridad en favor de las personas adultas mayores del país.