Araya Vlogs estrenó video grabado en el CACCO tras polémica por ingreso al penal y críticas del fiscal general

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El creador de contenido costarricense Christopher Araya Jiménez, conocido en redes sociales como Araya Vlogs, publicó este jueves 19 de noviembre el video que grabó en el Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO), en San Rafael de Alajuela, una producción que estuvo rodeada de cuestionamientos incluso antes de llegar a las plataformas digitales.

Araya ingresó al centro penitenciario el pasado 12 de noviembre para documentar sus instalaciones y mostrar aspectos de su funcionamiento. Sin embargo, la visita provocó controversia luego de que trascendiera que la dinámica de grabación habría coincidido con la suspensión o el retraso de encuentros entre abogados defensores y personas privadas de libertad.

En 3 puntos Araya Vlogs estrenó video grabado en el CACCO tras polémica por ingreso al penal y críticas del fiscal general El creador de contenido costarricense Christopher Araya Jiménez, conocido en redes sociales como Araya Vlogs. Con la publicación del video este jueves, la audiencia ya puede conocer el resultado de la grabación que provocó la discusión.

El tema llegó hasta las autoridades judiciales. El fiscal general de la República, Carlo Díaz, cuestionó las circunstancias en las que se desarrolló la actividad y señaló que recibió informes según los cuales algunos defensores no habrían podido reunirse con sus representados debido a la producción audiovisual dentro del penal.

La situación puso sobre la mesa el debate sobre los permisos que se conceden a particulares y creadores de contenido para ingresar a instalaciones de máxima seguridad, así como los límites que deben respetarse para garantizar los derechos de quienes permanecen recluidos.

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Uno de los aspectos más sensibles de la discusión es el derecho a la defensa. La posibilidad de que una grabación interfiera con las visitas de abogados generó cuestionamientos sobre la organización de la actividad y los criterios utilizados por las autoridades penitenciarias para autorizarla.

Una visita en medio de denuncias sobre el centro penal

El ingreso de Araya también se produjo en un momento particularmente delicado para el CACCO.

Poco antes, autoridades judiciales y la Defensoría de los Habitantes habían realizado una inspección en el centro, en el marco de investigaciones por denuncias de presuntas agresiones contra privados de libertad y posibles vulneraciones de sus derechos fundamentales.

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Ese contexto aumentó el interés público alrededor de la visita del influencer y de las condiciones bajo las cuales se permitió documentar el funcionamiento del establecimiento.

La controversia, por tanto, no se limitó al contenido que finalmente se publicó, sino que también abarcó la decisión institucional de permitir el ingreso de un productor audiovisual mientras existían cuestionamientos sobre las condiciones de reclusión y el acceso de los defensores.

Antes del estreno, el propio Christopher Araya se refirió a la polémica mediante sus redes sociales. El creador de contenido afirmó que estaba recibiendo mensajes intimidatorios y pidió que cesaran las amenazas en su contra.

También defendió el enfoque de su trabajo y recordó que anteriormente ha realizado producciones sobre centros penitenciarios y realidades complejas en otros países, entre ellos el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador.

Araya cuestionó a quienes criticaron su visita sin haber visto el resultado de la producción y pidió a los usuarios revisar el material completo antes de emitir conclusiones.

En su defensa, sostuvo que no acudió al CACCO a mostrar a las personas privadas de libertad “como si fuera un zoológico”, sino que planteó su trabajo desde una perspectiva de respeto y empatía.

Con la publicación del video este jueves, la audiencia ya puede conocer el resultado de la grabación que provocó la discusión. No obstante, el estreno no elimina los cuestionamientos institucionales sobre las condiciones en que se realizó la visita y la necesidad de garantizar que cualquier actividad dentro de un centro penitenciario respete los derechos de las personas recluidas y sus representantes legales.