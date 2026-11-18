La maquillista costarricense reaccionó a la polémica generada por sus declaraciones sobre Mauricio Hoffmann y Ericka Morera y expresó su deseo de cerrar definitivamente este capítulo de su vida.

La maquillista y creadora de contenido costarricense Majo Ulate volvió a pronunciarse públicamente luego de las numerosas reacciones que provocó su reciente participación en el pódcast de Karla Scott, donde habló sobre su relación sentimental con Mauricio Hoffmann y la separación del presentador y su exesposa, Ericka Morera.

Publicidad

A través de una publicación en Instagram, Ulate compartió su balance sobre la repercusión de la entrevista, en la que defendió su versión de los acontecimientos y negó haber sido responsable del divorcio de Hoffmann y Morera.

Según informó La Nación este martes 17 de noviembre, la creadora de contenido calificó la experiencia como un experimento que le permitió identificar tanto el respaldo de sus seguidores como las críticas que continúa recibiendo en redes sociales.

En 3 puntos La maquillista costarricense reaccionó a la polémica generada por sus declaraciones sobre Mauricio Hoffmann y Ericka Morera y expresó su deseo de cerrar definitivamente este capítulo de su vida. La maquillista y creadora de contenido costarricense Majo Ulate volvió a pronunciarse públicamente luego de las numerosas reacciones que provocó su reciente participación en el pódcast de Karla Scott. Con esta nueva publicación, Ulate busca poner fin a una controversia que la ha acompañado durante varios años, aunque sus declaraciones continúan generando conversación entre los seguidores de la farándula costarricense.

Cinco años de críticas y cuestionamientos

Durante su reflexión, Ulate aseguró que ha enfrentado comentarios negativos durante aproximadamente cinco años, especialmente relacionados con el inicio de su noviazgo con Hoffmann.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

La maquillista cuestionó que otras personas puedan referirse públicamente a su vida sentimental, mientras que sus propias declaraciones generan nuevas controversias.

También señaló que, durante mucho tiempo, prefirió guardar silencio para evitar afectar a otras personas involucradas en la situación, pero que ahora considera necesario defender su versión de los hechos.

En su mensaje, Ulate agradeció especialmente a las mujeres que le manifestaron apoyo, incluso cuando no necesariamente comparten sus decisiones personales.

Sin embargo, también denunció que continúa recibiendo ataques de un grupo de usuarios que, según afirmó, comentan constantemente sobre su vida privada sin conocerla personalmente.

Publicidad

La polémica comenzó después de que Ulate participara en el pódcast de Karla Scott, donde abordó distintos aspectos de su relación con Mauricio Hoffmann.

Durante la conversación, la maquillista sostuvo que el matrimonio entre el presentador y Ericka Morera ya atravesaba dificultades antes de que ella iniciara su relación sentimental con él.

De acuerdo con la cobertura de La Nación, Ulate aseguró que conoció a Hoffmann cuando él se encontraba emocionalmente disponible y rechazó los señalamientos que la responsabilizan por el final de su matrimonio anterior.

Estas declaraciones provocaron opiniones divididas en redes sociales. Mientras algunos usuarios respaldaron su derecho a contar su versión, otros cuestionaron que se refiriera públicamente a los problemas de una relación ajena.

Tras la repercusión de sus palabras, la creadora de contenido manifestó que espera no tener que volver a referirse a esta situación, debido al desgaste que, según explicó, ha significado para todas las personas involucradas.

No obstante, dejó claro que su intención de cerrar el tema no significa que continuará guardando silencio frente a los cuestionamientos sobre su vida personal.

Con esta nueva publicación, Ulate busca poner fin a una controversia que la ha acompañado durante varios años, aunque sus declaraciones continúan generando conversación entre los seguidores de la farándula costarricense.