Lo que debía ser el cierre de una noche de música terminó en una fuerte queja de Los Fabulosos Cadillacs. La agrupación argentina denunció que el sonido y la iluminación fueron desconectados durante su concierto en Parque Viva, luego de que la presentación se extendiera 10 minutos más allá del horario establecido.

El espectáculo se realizó la noche del jueves ante más de 10.000 personas. Sin embargo, según explicó el músico Flavio Cianciarulo en un comunicado publicado horas después, la banda todavía tenía dos canciones pendientes cuando se produjo el corte.

Publicidad

El integrante del grupo reconoció que los músicos conocían la disposición que establecía las 10 p. m. como hora límite para entregar el escenario, pero cuestionó la manera en que se aplicó la medida.

En 3 puntos Lo que debía ser el cierre de una noche de música terminó en una fuerte queja de Los Fabulosos Cadillacs. El espectáculo se realizó la noche del jueves ante más de 10.000 personas. La banda aseguró que quedaron dos canciones sin interpretar, por lo que expresó su pesar a los asistentes que acudieron al concierto.

“Nos excedimos 10 minutos más de las 10. Nos cortaron el sonido. Les debemos al público de Costa Rica dos canciones”, expresó.

Cianciarulo afirmó que nunca antes habían vivido una situación similar y dirigió sus críticas a la decisión de apagar también las luces del recinto, donde todavía permanecía una multitud.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

“Les deseo lo peor y me parece, tras una aparente normativa de orden, realizaron un acto completamente inconsciente dejando a más de 10.000 personas a oscuras”, manifestó.

Cuestionan la seguridad durante la salida

El reclamo del músico no se limitó a la interrupción del concierto. También señaló las dificultades que enfrentaron los asistentes y los propios integrantes de la banda cuando el lugar quedó sin iluminación.

Según relató, los músicos permanecieron a oscuras en los camerinos y tuvieron problemas para orientarse, identificar por dónde caminar y ubicar sus pertenencias.

Publicidad

El artista cuestionó que se eliminara la iluminación cuando todavía había miles de personas dentro de Parque Viva y consideró que contar con luz era importante para que el público pudiera abandonar las instalaciones de manera segura.

La agrupación lamentó que el espectáculo no pudiera concluir como estaba previsto, aunque agradeció a sus seguidores costarricenses por acompañarlos durante la noche.

Los Fabulosos Cadillacs habían salido al escenario aproximadamente a las 8:20 p. m. y tenían preparado un repertorio con algunos de sus temas más conocidos, entre ellos “Matador”, “Vasos vacíos”, “Siguiendo la luna”, “Mal bicho” y “El satánico Dr. Cadillac”.

La banda aseguró que quedaron dos canciones sin interpretar, por lo que expresó su pesar a los asistentes que acudieron al concierto.