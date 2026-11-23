Los estudiantes que aspiran a ingresar al Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) en el curso lectivo 2027 ya pueden conocer sus resultados de admisión. Sin embargo, todavía deberán esperar para saber si obtuvieron un espacio en la carrera que eligieron, debido a la incertidumbre sobre el presupuesto que tendrá la institución el próximo año.

La universidad habilitó la consulta de resultados en su plataforma oficial, donde cada postulante puede revisar su puntaje y determinar si alcanzó la condición de elegible o no elegible. La publicación corresponde a una primera etapa del proceso, pues el Consejo Institucional decidió posponer la distribución definitiva de los espacios disponibles.

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La decisión se tomó durante la sesión extraordinaria n.º 3469 y está relacionada con un recorte presupuestario proyectado de ¢4.129,39 millones para 2027, así como con recursos que no fueron girados durante el presente año.

En esta fase, el TEC utiliza una nota de corte institucional de 520 puntos. Quienes obtuvieron esa calificación o una superior aparecen como elegibles, mientras que quienes no alcanzaron ese resultado figuran como no elegibles.

En 3 puntos Los estudiantes que aspiran a ingresar al Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) en el curso lectivo 2027 ya pueden conocer sus resultados de admisión. La universidad habilitó la consulta de resultados en su plataforma oficial, donde cada postulante puede revisar su puntaje y determinar si alcanzó la condición de elegible o no elegible. Por ahora, los aspirantes pueden conocer su rendimiento en la prueba y su condición institucional, pero deberán aguardar a que se resuelva el panorama financiero para saber si finalmente podrán matricularse en la carrera de su interés.

Además de esa condición, los aspirantes pueden consultar su nota general, calculada en una escala de 200 a 800 puntos, el desempeño en los distintos componentes de la prueba de aptitud y las carreras que registraron durante la inscripción.

La institución aclaró que superar el corte de 520 puntos no significa que la persona haya sido admitida. Tampoco representa una garantía de que recibirá un espacio en alguna de las opciones académicas seleccionadas.

La definición de los espacios queda pendiente

Los resultados definitivos por carrera se divulgarán una vez que el TEC tenga claridad sobre los recursos con los que contará para funcionar en 2027. En ese momento se comunicarán las categorías de admitido, en espera o elegible para cada programa.

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También quedará pendiente la publicación de los resultados del Programa de Admisión Restringida (PAR).

Para avanzar con esa etapa, la institución depende de decisiones externas. Entre ellas está la aprobación del Presupuesto Nacional por parte de la Asamblea Legislativa, cuyo plazo constitucional vence el 30 de noviembre, así como la revisión y el refrendo correspondientes de la Contraloría General de la República.

El Consejo Institucional advirtió que asignar cupos sin contar con respaldo financiero podría generar derechos administrativos difíciles de revertir. Además, si finalmente la universidad dispone de menos espacios de los previstos, tendría que ajustar las notas de corte y recalcular la distribución de los estudiantes.

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Un faltante millonario para el próximo año

El TEC detalló que la reducción presupuestaria estimada para 2027 tiene dos componentes: ¢1.899,86 millones correspondientes a recursos del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) cuya entrega fue postergada y ¢2.229,53 millones relacionados con la aplicación de la Ley 9635.

A ese escenario se suma que el FEES tendrá un crecimiento del 0% para el próximo año. La institución también reportó que durante 2026 no recibió ¢492,88 millones que tenía presupuestados.

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Según el TEC, esta última situación tuvo consecuencias en el funcionamiento del Centro Académico de Limón.

Por ahora, los aspirantes pueden conocer su rendimiento en la prueba y su condición institucional, pero deberán aguardar a que se resuelva el panorama financiero para saber si finalmente podrán matricularse en la carrera de su interés.

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