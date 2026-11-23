Tres personas fueron detenidas la mañana de este lunes como sospechosas de participar en un ataque con arma blanca contra un adulto mayor de 74 años, ocurrido dentro de su vivienda en Pococí, Limón.

Los arrestos se realizaron durante tres allanamientos ejecutados por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en barrio San Martín, en Jiménez de Pococí.

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Los detenidos son una mujer de apellido Obregón, de 62 años, y dos hombres de apellidos Murillo, de 27 años, y Esquivel, de 42 años. Los tres figuran como sospechosos del delito de tentativa de homicidio en perjuicio de un hombre de apellido Hernández.

En 3 puntos Tres personas fueron detenidas la mañana de este lunes como sospechosas de participar en un ataque con arma blanca contra un adulto mayor de 74 años, ocurrido dentro de su vivienda en Pococí, Limón. Los arrestos se realizaron durante tres allanamientos ejecutados por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en barrio San Martín, en Jiménez de Pococí. Los tres sospechosos quedaron detenidos y serán presentados ante el Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica.

La investigación apunta a que la agresión ocurrió el pasado 15 de noviembre. Según la versión preliminar del OIJ, ese día Obregón habría discutido con el adulto mayor dentro de la casa de este.

Después del altercado, la mujer presuntamente salió de la propiedad y contactó a Murillo y Esquivel. Ambos habrían llegado posteriormente al inmueble, ingresado y atacado en varias ocasiones a Hernández con un arma blanca.

Decomisaron prendas y dispositivos electrónicos

Tras recibir información sobre el caso, agentes judiciales de las delegaciones de Pococí y Guácimo desarrollaron una investigación que permitió identificar a las tres personas que, aparentemente, estarían relacionadas con el ataque.

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Con esos elementos, los investigadores coordinaron los allanamientos de este lunes, durante los cuales decomisaron dispositivos electrónicos y prendas de vestir.

Estos artículos serán enviados a los laboratorios de Ciencias Forenses para su respectivo análisis como parte de las diligencias investigativas.

Los tres sospechosos quedaron detenidos y serán presentados ante el Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica.

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