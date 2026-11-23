Identifican a joven que fue asesinada y quemada en Alajuela: Es una estadounidense de 24 años
Las autoridades judiciales también confirmaron la captura de un hombre, también de nacionalidad estadounidense, como sospechoso de haber cometido el crimen.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó a la mujer que fue encontrada sin vida dentro de una vivienda en La Guácima de Alajuela. Se trata de una joven de apellido López, de 24 años y nacionalidad estadounidense.
El cuerpo fue localizado cerca del mediodía, luego de que un oficial de seguridad del condominio donde residía la joven llegara hasta la vivienda y, aparentemente, la encontrara fallecida.
En la revisión preliminar, los agentes judiciales observaron que la mujer presentaba varios golpes y quemaduras en el cuerpo. Por esta razón, el cadáver fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se le practicará una autopsia para determinar con exactitud las causas de la muerte.
Como parte de la investigación, las autoridades detuvieron a un hombre de apellido Smith, también estadounidense, quien será presentado ante el Ministerio Público para que se defina su situación jurídica.
El OIJ mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias en las que murió López y determinar si existe alguna responsabilidad penal por estos hechos.