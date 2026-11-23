Un choque entre dos vehículos permitió el hallazgo de un cargamento de 412 paquetes de cocaína dentro de un vehículo en San Jerónimo de Orotina, Alajuela, la mañana de este lunes.

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El caso se reportó a las 7:43 a. m., cuando la Fuerza Pública recibió una alerta por un supuesto robo de vehículo mediante el método del bajonazo en ese sector.

Al llegar, los oficiales encontraron un pick-up negro que presentaba daños en el costado izquierdo. Durante una revisión visual, observaron varios paquetes rectangulares en su interior, por lo que aseguraron la escena y coordinaron con las autoridades judiciales.

En 3 puntos Un choque entre dos vehículos permitió el hallazgo de un cargamento de 412 paquetes de cocaína dentro de un vehículo en San Jerónimo de Orotina, Alajuela, la mañana de este lunes. El caso se reportó a las 7:43 a. m., cuando la Fuerza Pública recibió una alerta por un supuesto robo de vehículo mediante el método del bajonazo en ese sector. Por ahora, no se ha informado sobre personas detenidas en relación con este hallazgo.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la información preliminar apunta a que el vehículo habría colisionado con otro automotor. Sin embargo, las circunstancias del choque todavía están bajo investigación.

Las cámaras de seguridad instaladas en el sitio permitieron observar que los ocupantes de ambos vehículos abandonaron el lugar después del incidente.

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Posteriormente, el Ministerio Público realizó una inspección del pick-up y contabilizó un total de 412 paquetes de aparente clorhidrato de cocaína.

El cargamento fue decomisado por las autoridades, mientras los agentes judiciales continúan con las diligencias para esclarecer lo sucedido y determinar quiénes viajaban en los automotores involucrados.

Por ahora, no se ha informado sobre personas detenidas en relación con este hallazgo.

Un aparente accidente de tránsito permitió el hallazgo de un cargamento de 412 paquetes de cocaína dentro de un vehículo en San Jerónimo de Orotina, Alajuela, la mañana de este lunes.

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El caso se reportó a las 7:43 a. m., cuando la Fuerza Pública recibió una alerta por un supuesto robo de vehículo mediante el método del bajonazo en ese sector.

Al llegar, los oficiales encontraron un pick-up negro que presentaba daños en el costado izquierdo. Durante una revisión visual, observaron varios paquetes rectangulares en su interior, por lo que aseguraron la escena y coordinaron con las autoridades judiciales.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la información preliminar apunta a que el vehículo habría colisionado con otro automotor. Sin embargo, las circunstancias del choque todavía están bajo investigación.

Las cámaras de seguridad instaladas en el sitio permitieron observar que los ocupantes de ambos vehículos abandonaron el lugar después del incidente.

Posteriormente, el Ministerio Público realizó una inspección del pick-up y contabilizó un total de 412 paquetes de aparente clorhidrato de cocaína.

El cargamento fue decomisado por las autoridades, mientras los agentes judiciales continúan con las diligencias para esclarecer lo sucedido y determinar quiénes viajaban en los automotores involucrados.

Por ahora, no se ha informado sobre personas detenidas en relación con este hallazgo.