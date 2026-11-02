¡Tapón lo volvió a hacer! Conquista su segundo premio Wow en Mira quién baila con un baile inspirado en Mario Bros

El cantante costarricense y su pareja de baile, Lucía Jiménez, sorprendieron con una coreografía llena de energía, creatividad y nostalgia durante la gala del domingo.

El cantante costarricense Christian Gómez, conocido artísticamente como Tapón, volvió a convertirse en uno de los protagonistas de Mira quién baila Costa Rica, luego de conquistar su segundo premio Wow de la temporada.

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Durante la gala celebrada este domingo 1.º de noviembre, el artista y su compañera de baile, Lucía Jiménez, presentaron una coreografía inspirada en el universo de Super Mario Bros., una propuesta que combinó baile, entretenimiento y referencias a uno de los videojuegos más reconocidos del mundo.

La presentación consiguió destacar entre los números de la noche y les permitió sumar un nuevo reconocimiento dentro de la competencia transmitida por Teletica.

En 3 puntos El cantante costarricense y su pareja de baile, Lucía Jiménez, sorprendieron con una coreografía llena de energía, creatividad y nostalgia durante la gala del domingo. El cantante costarricense Christian Gómez, conocido artísticamente como Tapón, volvió a convertirse en uno de los protagonistas de Mira quién baila Costa Rica, luego de conquistar su segundo premio Wow de la temporada. Ahora, Tapón y Lucía Jiménez deberán continuar preparándose para los próximos retos, con la expectativa de seguir sorprendiendo al público y avanzando en la competencia.

Una coreografía que llevó a Mario Bros a la pista

Con una temática inspirada en el famoso personaje de Nintendo, Tapón y Lucía apostaron por una presentación diferente, que buscó conectar con el público mediante una historia divertida y una puesta en escena llena de movimiento.

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La elección del concepto permitió incorporar elementos reconocibles del videojuego y convertirlos en parte de la interpretación artística.

Según informó Teletica, la pareja logró conquistar el premio Wow, un reconocimiento especial que distingue las presentaciones más sobresalientes de la competencia.

Este resultado representa su segundo galardón de ese tipo durante la temporada, consolidando su presencia entre las parejas que han conseguido llamar la atención del público y del jurado.

Tapón confesó que tenía otra idea para su presentación

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Aunque la coreografía terminó siendo una de las más comentadas de la gala, el cantante reveló que inicialmente imaginaba un concepto distinto para su participación.

El artista explicó que había considerado otras propuestas antes de decidirse por la temática de Mario Bros.

Sin embargo, el resultado demostró que la elección logró funcionar sobre la pista, gracias al trabajo conjunto con Lucía Jiménez y al esfuerzo invertido en los ensayos.

La presentación también permitió mostrar una faceta más lúdica del cantante, quien continúa explorando nuevas formas de desenvolverse frente a las cámaras y sobre el escenario.

A medida que avanza Mira quién baila Costa Rica, las parejas enfrentan el desafío de sorprender con nuevas coreografías, estilos musicales y propuestas escénicas.

Para Tapón, reconocido por su trayectoria en la música nacional, participar en el programa representa una experiencia diferente a sus habituales presentaciones como cantante.

El formato exige disciplina, coordinación, expresión corporal y una constante adaptación a los retos que plantea cada gala.

Su trabajo junto a Lucía Jiménez ha sido clave para desarrollar las presentaciones y continuar creciendo dentro de la competencia.

La emisión del domingo también tuvo una particularidad: no se realizaron nuevas nominaciones.

De acuerdo con la información divulgada por Teletica, la dinámica de esa noche permitió que las parejas se concentraran en sus presentaciones sin que se anunciara una nueva ronda de participantes en riesgo de eliminación.

Mientras tanto, la competencia continúa y cada presentación se convierte en una oportunidad para destacar y conquistar el apoyo de los espectadores.

Con su segundo premio Wow, Tapón suma otro momento destacado a su paso por Mira quién baila Costa Rica.

Su participación ha permitido que el público lo conozca en una faceta distinta, combinando su personalidad como artista con el esfuerzo que requiere aprender y ejecutar coreografías de competencia.

La presentación inspirada en Mario Bros se convirtió en uno de los momentos especiales de la gala y dejó claro que la creatividad también puede ser una gran aliada en la pista de baile.

Ahora, Tapón y Lucía Jiménez deberán continuar preparándose para los próximos retos, con la expectativa de seguir sorprendiendo al público y avanzando en la competencia.