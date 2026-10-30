¡Hollywood de luto! Muere Patrick Stewart, el inolvidable Profesor X de X-Men y capitán Picard de Star Trek

El legendario actor británico falleció a los 86 años en Los Ángeles. Su familia confirmó que atravesó un proceso relacionado con el alzhéimer y la demencia con cuerpos de Lewy. Hugh Jackman, Ian McKellen y otras estrellas lamentaron su partida.

El mundo del cine y la televisión está de luto. Patrick Stewart, el reconocido actor británico que dio vida al profesor Charles Xavier en la saga X-Men y al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek, falleció a los 86 años, dejando una trayectoria de más de seis décadas en el entretenimiento.

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El intérprete murió el miércoles 28 de octubre de 2026, en su residencia de Los Ángeles, California, según confirmó su portavoz, Kelly Bush Novak, mediante un comunicado difundido el jueves 29 de octubre.

La noticia provocó una ola de mensajes de despedida de compañeros, amigos y seguidores que crecieron viendo sus interpretaciones en algunas de las producciones más emblemáticas de la ciencia ficción.

En 3 puntos El legendario actor británico falleció a los 86 años en Los Ángeles. El mundo del cine y la televisión está de luto. Con su fallecimiento, Hollywood despide a una de sus figuras más respetadas, pero sus personajes y su legado artístico continuarán presentes en la memoria de millones de seguidores alrededor del mundo.

De acuerdo con información publicada por Associated Press, Stewart falleció después de atravesar un proceso relacionado con la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy, diagnósticos que no habían sido revelados públicamente.

Su familia estuvo a su lado hasta el final

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El comunicado difundido por su representante señaló que el actor estuvo acompañado por su esposa, la cantante Sunny Ozell, así como por familiares y personas cercanas durante sus últimos momentos.

La familia recordó al intérprete como un hombre profundamente dedicado a su profesión, cuya vida estuvo marcada por el arte, el afecto de sus seres queridos y una extraordinaria capacidad para conectar con el público.

Según informó CBS News, la despedida se desarrolló en un ambiente íntimo, rodeado de música y muestras de cariño.

Stewart deja a su esposa y a sus dos hijos, Sophia y Daniel, fruto de su primer matrimonio.

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Para millones de espectadores, Patrick Stewart siempre será el profesor Charles Xavier, el poderoso telépata y fundador de los X-Men.

Su primera aparición como el personaje ocurrió en la película X-Men, estrenada en el año 2000, donde compartió pantalla con Hugh Jackman, Ian McKellen, Halle Berry y otras reconocidas figuras de Hollywood.

Su interpretación se convirtió en una de las más recordadas de la franquicia, especialmente por la humanidad, serenidad y autoridad que transmitía su personaje.

Stewart retomó el papel en varias producciones posteriores, incluida Logan (2017), una película que ofreció una mirada más vulnerable y emotiva al profesor Xavier.

Su amistad con Ian McKellen, quien interpretó a Magneto, también trascendió las cámaras y se convirtió en una de las relaciones más queridas entre los seguidores de la saga.

El capitán que conquistó el universo de Star Trek

Mucho antes de convertirse en el Profesor X, Stewart ya había alcanzado reconocimiento internacional gracias a Star Trek: The Next Generation.

Desde 1987 interpretó al capitán Jean-Luc Picard, comandante de la nave USS Enterprise, durante las siete temporadas de la serie.

Su personaje destacó por su inteligencia, diplomacia y firmeza, características que lo convirtieron en una de las figuras más emblemáticas de la franquicia.

Décadas después, el actor regresó al universo de ciencia ficción con Star Trek: Picard, producción que se estrenó en 2020 y concluyó en 2023.

Aquella serie permitió que nuevas generaciones conocieran al personaje, mientras los seguidores originales pudieron reencontrarse con uno de los capitanes más admirados de la televisión.

Hugh Jackman e Ian McKellen lamentan su muerte

La partida de Stewart provocó numerosas reacciones entre figuras de la industria cinematográfica.

Uno de los mensajes más emotivos fue el de Hugh Jackman, quien compartió escenario con el británico en varias películas de X-Men.

El actor australiano recordó a Stewart no solamente como un extraordinario intérprete, sino también como un amigo del que aprendió importantes lecciones durante su carrera.

Según recogió Associated Press, Jackman expresó su tristeza por la pérdida de una de las grandes figuras del teatro y el cine.

Ian McKellen, amigo cercano de Stewart y compañero en numerosas producciones, también se sumó a los homenajes.

A las muestras de cariño se unieron William Shatner, George Takei y otros integrantes del universo Star Trek, quienes destacaron el legado artístico y humano del intérprete.

Una carrera que comenzó mucho antes de Hollywood

Aunque alcanzó fama mundial gracias al cine y la televisión, Patrick Stewart desarrolló una importante trayectoria teatral.

Nacido el 13 de julio de 1940 en Mirfield, Yorkshire, Inglaterra, descubrió desde joven su pasión por la actuación.

Durante años formó parte de la prestigiosa Royal Shakespeare Company, donde interpretó numerosos personajes de las obras de William Shakespeare.

Su carrera incluyó producciones como Macbeth, Hamlet, Waiting for Godot y No Man's Land.

Su talento fue reconocido con importantes distinciones, incluidos tres premios Olivier y un Grammy.

En 2010 recibió el título de caballero de manos de la reina Isabel II, convirtiéndose oficialmente en Sir Patrick Stewart, un reconocimiento a su contribución al arte dramático.

Un legado que permanecerá en la historia del entretenimiento

Patrick Stewart consiguió algo que pocos actores logran: convertirse en un referente tanto del teatro clásico como de las grandes franquicias de Hollywood.

Su voz inconfundible, su presencia escénica y su capacidad para interpretar personajes complejos lo acompañaron durante una carrera que atravesó distintas generaciones.

Para algunos, siempre será el capitán Picard, el hombre que dirigía la Enterprise con sabiduría y valentía.

Para otros, permanecerá en la memoria como Charles Xavier, el profesor que soñaba con un mundo donde humanos y mutantes pudieran convivir en paz.

Con su fallecimiento, Hollywood despide a una de sus figuras más respetadas, pero sus personajes y su legado artístico continuarán presentes en la memoria de millones de seguidores alrededor del mundo.