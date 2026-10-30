Ítalo Marenco tras detención de su hermano: “No puede hacerse responsable de los actos de los demás”

El presentador de televisión Ítalo Marenco compartió un mensaje en redes sociales después de la detención de su hermano, José Daniel Marenco, ocurrida este jueves 29 de octubre, en una investigación por presuntas amenazas contra el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez.

Aunque no abordó directamente los hechos investigados, el comunicador habló sobre las situaciones que escapan de su control y la importancia de acompañar a quienes atraviesan momentos difíciles.

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“Hay cosas que usted no puede controlar y tampoco puede hacerse responsable de los actos de los demás, de familiares, de amigos o de personas, pero lo que sí puede es estar ahí, ayudando y echándole la mano al que más lo necesita”, expresó.

En 3 puntos El presentador de televisión Ítalo Marenco compartió un mensaje en redes sociales después de la detención de su hermano, José Daniel Marenco, ocurrida este jueves 29 de octubre. Aunque no abordó directamente los hechos investigados, el comunicador habló sobre las situaciones que escapan de su control y la importancia de acompañar a quienes atraviesan momentos difíciles. José Daniel Marenco figura como sospechoso de amenazar al jerarca de Cultura.

El conductor de Buen Día contó que aprovechó una visita de trabajo a Barva de Heredia para ingresar a una iglesia y dedicar un momento a la oración.

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“Me tocó trabajar en Barva de Heredia y la iglesia estaba abierta, así que pasamos un toquecito nada más a poner todo en manos de Dios”, relató en el video.

Marenco también vinculó el apoyo a otras personas con los valores recibidos de sus padres. Según manifestó, tender una mano a quien lo necesita es una forma de honrar a papá y mamá.

Antes de cerrar su mensaje, agradeció las palabras de aliento y las muestras de afecto que ha recibido.

“Y gente, muchísimas gracias porque ustedes siempre, siempre… han tenido un mensaje, un abrazo y ustedes siempre están ahí. Y eso lo agradezco muchísimo”, afirmó.

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La detención de su hermano, de 54 años, se realizó durante un allanamiento en San Rafael de Montes de Oca, a cargo de la sección especializada de Cibercrimen del Organismo de Investigación Judicial.

José Daniel Marenco figura como sospechoso de amenazar al jerarca de Cultura. El caso continúa bajo investigación, por lo que corresponde a las autoridades esclarecer los hechos y determinar las eventuales responsabilidades.