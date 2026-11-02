¡Costa Rica sueña con la corona! Mariale Acosta recibe emotiva despedida rumbo a Miss Universo 2026

Entre banderas, música y muestras de cariño, la representante costarricense inició su viaje a Puerto Rico, donde buscará destacar en la edición número 75 del certamen internacional de belleza.

Con una emotiva despedida y el respaldo de sus seguidores, María Alejandra Acosta, conocida como Mariale Acosta, emprendió este domingo 1.º de noviembre su viaje rumbo a Puerto Rico para representar a Costa Rica en Miss Universo 2026.

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El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría se convirtió en el escenario de un momento especial para la reina de belleza, quien recibió muestras de apoyo de familiares, amigos y seguidores antes de partir hacia uno de los compromisos más importantes de su trayectoria.

Según informó La Nación, la despedida estuvo acompañada de banderas costarricenses, pancartas, música y mensajes de entusiasmo de quienes llegaron para desearle éxito en la competencia internacional.

En 3 puntos Entre banderas, música y muestras de cariño, la representante costarricense inició su viaje a Puerto Rico, donde buscará destacar en la edición número 75 del certamen internacional de belleza. Con una emotiva despedida y el respaldo de sus seguidores, María Alejandra Acosta, conocida como Mariale Acosta, emprendió este domingo 1.º de noviembre su viaje rumbo a Puerto Rico para representar a Costa Rica en Miss Universo 2026. Costa Rica ya comenzó a vivir la emoción de Miss Universo 2026, y Mariale Acosta lleva consigo las ilusiones de quienes sueñan con ver la corona universal en manos de una representante nacional.

La representante nacional inicia así una nueva etapa de preparación y actividades oficiales, con la ilusión de dejar en alto el nombre de Costa Rica.

Una despedida llena de emoción y orgullo nacional

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La salida de Mariale Acosta estuvo marcada por el cariño de quienes han seguido su preparación desde que obtuvo el título de Miss Universo Costa Rica 2026.

Entre abrazos, fotografías y palabras de aliento, la joven herediana compartió uno de los momentos más significativos de su camino hacia el certamen.

Las banderas tricolores y las muestras de apoyo reflejaron el entusiasmo de sus seguidores ante la posibilidad de ver a Costa Rica destacar en el escenario internacional.

Más allá de la competencia, su participación representa una oportunidad para proyectar la cultura, la identidad y el talento costarricense ante una audiencia mundial.

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María Alejandra Acosta tiene 25 años y es oriunda de Heredia.

Su trayectoria combina el modelaje con una preparación enfocada en fortalecer sus habilidades de comunicación, pasarela y proyección internacional.

Durante los últimos meses, la representante nacional ha trabajado en diferentes aspectos de su participación, con el objetivo de llegar al certamen en las mejores condiciones posibles.

Entre sus experiencias recientes destaca su participación en actividades relacionadas con la Semana de la Moda de Nueva York, una oportunidad que le permitió desenvolverse en escenarios internacionales.

Ahora, su principal desafío será representar al país frente a candidatas de diferentes partes del mundo.

Puerto Rico será el escenario de Miss Universo 2026

La edición número 75 de Miss Universo se celebrará en San Juan, Puerto Rico, con la gala final programada para el 24 de noviembre de 2026.

Durante las semanas previas, las participantes deberán cumplir con distintas actividades relacionadas con la organización, entrevistas, presentaciones y eventos oficiales.

Estas etapas permitirán que el público y el jurado conozcan a las representantes más allá de su desempeño sobre la pasarela.

Para Mariale Acosta, la experiencia será una oportunidad de demostrar su preparación y compartir con candidatas de diferentes culturas.

Costa Rica también sueña con recibir el certamen

La participación de Mariale llega en un momento en que Miss Universo ha despertado especial interés en Costa Rica.

Recientemente, representantes de la organización nacional sostuvieron una reunión en Casa Presidencial con la presidenta Laura Fernández, durante la cual se conversó sobre la posibilidad de que el país llegue a convertirse en sede de una futura edición del concurso.

Aunque todavía no existe una confirmación oficial ni un acuerdo para organizar el evento, la iniciativa ha abierto una conversación sobre el potencial de Costa Rica para recibir una competencia de alcance internacional.

Mientras esa posibilidad continúa en evaluación, la atención se concentra en la participación de Mariale y su camino hacia la corona.

Con su llegada a Puerto Rico, Mariale Acosta inicia una etapa decisiva de su experiencia como representante nacional.

Durante las próximas semanas, sus seguidores estarán atentos a sus apariciones, actividades y avances dentro del certamen.

La despedida del domingo dejó claro que, independientemente del resultado final, la joven cuenta con el respaldo de quienes esperan verla destacar en el escenario internacional.

Costa Rica ya comenzó a vivir la emoción de Miss Universo 2026, y Mariale Acosta lleva consigo las ilusiones de quienes sueñan con ver la corona universal en manos de una representante nacional.

Entre banderas, música y muestras de cariño, la representante costarricense inició su viaje a Puerto Rico, donde buscará destacar en la edición número 75 del certamen internacional de belleza.

Con una emotiva despedida y el respaldo de sus seguidores, María Alejandra Acosta, conocida como Mariale Acosta, emprendió este domingo 1.º de noviembre su viaje rumbo a Puerto Rico para representar a Costa Rica en Miss Universo 2026.

El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría se convirtió en el escenario de un momento especial para la reina de belleza, quien recibió muestras de apoyo de familiares, amigos y seguidores antes de partir hacia uno de los compromisos más importantes de su trayectoria.

Según informó La Nación, la despedida estuvo acompañada de banderas costarricenses, pancartas, música y mensajes de entusiasmo de quienes llegaron para desearle éxito en la competencia internacional.

La representante nacional inicia así una nueva etapa de preparación y actividades oficiales, con la ilusión de dejar en alto el nombre de Costa Rica.

Una despedida llena de emoción y orgullo nacional

La salida de Mariale Acosta estuvo marcada por el cariño de quienes han seguido su preparación desde que obtuvo el título de Miss Universo Costa Rica 2026.

Entre abrazos, fotografías y palabras de aliento, la joven herediana compartió uno de los momentos más significativos de su camino hacia el certamen.

Las banderas tricolores y las muestras de apoyo reflejaron el entusiasmo de sus seguidores ante la posibilidad de ver a Costa Rica destacar en el escenario internacional.

Más allá de la competencia, su participación representa una oportunidad para proyectar la cultura, la identidad y el talento costarricense ante una audiencia mundial.

María Alejandra Acosta tiene 25 años y es oriunda de Heredia.

Su trayectoria combina el modelaje con una preparación enfocada en fortalecer sus habilidades de comunicación, pasarela y proyección internacional.

Durante los últimos meses, la representante nacional ha trabajado en diferentes aspectos de su participación, con el objetivo de llegar al certamen en las mejores condiciones posibles.

Entre sus experiencias recientes destaca su participación en actividades relacionadas con la Semana de la Moda de Nueva York, una oportunidad que le permitió desenvolverse en escenarios internacionales.

Ahora, su principal desafío será representar al país frente a candidatas de diferentes partes del mundo.

Puerto Rico será el escenario de Miss Universo 2026

La edición número 75 de Miss Universo se celebrará en San Juan, Puerto Rico, con la gala final programada para el 24 de noviembre de 2026.

Durante las semanas previas, las participantes deberán cumplir con distintas actividades relacionadas con la organización, entrevistas, presentaciones y eventos oficiales.

Estas etapas permitirán que el público y el jurado conozcan a las representantes más allá de su desempeño sobre la pasarela.

Para Mariale Acosta, la experiencia será una oportunidad de demostrar su preparación y compartir con candidatas de diferentes culturas.

Costa Rica también sueña con recibir el certamen

La participación de Mariale llega en un momento en que Miss Universo ha despertado especial interés en Costa Rica.

Recientemente, representantes de la organización nacional sostuvieron una reunión en Casa Presidencial con la presidenta Laura Fernández, durante la cual se conversó sobre la posibilidad de que el país llegue a convertirse en sede de una futura edición del concurso.

Aunque todavía no existe una confirmación oficial ni un acuerdo para organizar el evento, la iniciativa ha abierto una conversación sobre el potencial de Costa Rica para recibir una competencia de alcance internacional.

Mientras esa posibilidad continúa en evaluación, la atención se concentra en la participación de Mariale y su camino hacia la corona.

Con su llegada a Puerto Rico, Mariale Acosta inicia una etapa decisiva de su experiencia como representante nacional.

Durante las próximas semanas, sus seguidores estarán atentos a sus apariciones, actividades y avances dentro del certamen.

La despedida del domingo dejó claro que, independientemente del resultado final, la joven cuenta con el respaldo de quienes esperan verla destacar en el escenario internacional.

Costa Rica ya comenzó a vivir la emoción de Miss Universo 2026, y Mariale Acosta lleva consigo las ilusiones de quienes sueñan con ver la corona universal en manos de una representante nacional.