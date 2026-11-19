Un hombre perdió la vida la tarde de este jueves luego de caer a una poza mientras, aparentemente, intentaba rescatar a un perro en una finca ubicada en San Rafael de Irazú, en el cantón de Alvarado, Cartago.

La emergencia fue reportada alrededor del mediodía. Según la información preliminar de la Cruz Roja, el hombre habría caído accidentalmente al estanque cuando intentaba sacar al animal del agua.

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En 3 puntos Un hombre perdió la vida la tarde de este jueves luego de caer a una poza mientras, aparentemente, intentaba rescatar a un perro en una finca ubicada en San Rafael de Irazú, en el cantón de Alvarado, Cartago. La emergencia fue reportada alrededor del mediodía. Según la información preliminar de la Cruz Roja, el hombre habría caído accidentalmente al estanque cuando intentaba sacar al animal del agua. Ahora será el OIJ el que determine las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente y cómo se produjo la caída que terminó con la vida del hombre.

Tras recibir la alerta, la institución movilizó unidades de rescate de la región de Cartago, incluido personal especializado en labores acuáticas.

Sin embargo, al llegar al sitio, los cruzrojistas encontraron al hombre en el fondo de la poza y confirmaron que ya no tenía signos vitales.

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Los rescatistas aseguraron el cuerpo y lo entregaron a agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes se encargaron del levantamiento y de las diligencias correspondientes.

Ahora será el OIJ el que determine las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente y cómo se produjo la caída que terminó con la vida del hombre.