Por Joaquín Salas / Corresponsal de prensa

Un joven de aproximadamente 22 años, identificado con los apellidos González Pereira, perdió la vida durante la madrugada de este sábado 21 de noviembre, luego de una violenta colisión entre dos bicimotos en Turrialba, Cartago.

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El accidente ocurrió alrededor de las 3:30 a. m., unos 200 metros al norte de los Tribunales de Justicia de Turrialba.

En 3 puntos Por Joaquín Salas / Corresponsal de prensa Un joven de aproximadamente 22 años, identificado con los apellidos González Pereira, perdió la vida durante la madrugada de este sábado 21 de noviembre, luego de una violenta colisión entre dos bicimotos en Turrialba, Cartago. De acuerdo con el balance de la Cruz Roja Costarricense, entre las 6:00 p. m. del viernes y las 5:00 a. m. de este sábado se atendieron nueve accidentes de tránsito en diferentes puntos del país.

Según información preliminar obtenida por este medio, el joven fallecido se dirigía hacia su trabajo cuando ocurrió la colisión, mientras que el otro conductor, de aproximadamente 23 años, presuntamente se encontraba participando en piques.

Producto del fuerte impacto, González Pereira perdió la vida en el lugar, mientras que el otro involucrado fue trasladado en condición delicada al Hospital de Turrialba.

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Una de las situaciones que llama la atención es que, aparentemente, el sector donde ocurrió la tragedia es utilizado por grupos de motociclistas para realizar carreras ilegales.

De acuerdo con la información recabada, cuando los oficiales de la Fuerza Pública llegaron al sitio encontraron a un grupo de al menos 12 personas, quienes habrían abandonado rápidamente el lugar al percatarse de la presencia policial.

Tanto el fallecido como el joven herido son vecinos de Turrialba.

Por el momento, no existe confirmación oficial de que el accidente haya sido provocado por una carrera ilegal, por lo que las circunstancias de la colisión deberán ser esclarecidas por las autoridades judiciales.

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La muerte del joven en Turrialba se suma a otras dos víctimas mortales registradas durante la misma madrugada en plena avenida segunda, en el centro de San José.

En ese lugar, frente al edificio de Caja de Ande, dos vehículos protagonizaron una violenta colisión a las 4:09 a. m., que dejó dos personas fallecidas y una tercera trasladada en condición crítica al Hospital Calderón Guardia.

De acuerdo con el balance de la Cruz Roja Costarricense, entre las 6:00 p. m. del viernes y las 5:00 a. m. de este sábado se atendieron nueve accidentes de tránsito en diferentes puntos del país, con un saldo de tres personas fallecidas y nueve trasladadas en condición crítica.