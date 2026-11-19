Después de 30 años de compartir con las familias cartaginesas, el emblemático restaurante La Parrillita Mexicana anunció que cerrará sus puertas este domingo 22 de noviembre, una noticia que ha despertado nostalgia, tristeza y cientos de recuerdos entre quienes hicieron de este establecimiento parte de sus vidas.

El anuncio fue realizado por la familia propietaria mediante un emotivo comunicado en sus redes sociales, en el que agradeció a clientes, colaboradores y proveedores por acompañarlos durante tres décadas.

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“Durante estos 30 años tuvimos el privilegio de compartir sus celebraciones, reuniones familiares y momentos especiales”, expresó la familia de La Parrillita Mexicana.

Sin embargo, más allá del cierre de un negocio, la noticia representa el final de una tradición para numerosas familias que encontraron en sus mesas un lugar para celebrar los acontecimientos más importantes de sus vidas.

En 3 puntos Después de 30 años de compartir con las familias cartaginesas, el emblemático restaurante La Parrillita Mexicana anunció que cerrará sus puertas este domingo 22 de noviembre. El anuncio fue realizado por la familia propietaria mediante un emotivo comunicado en sus redes sociales, en el que agradeció a clientes, colaboradores y proveedores por acompañarlos durante tres décadas. Porque para muchas familias, La Parrillita Mexicana no fue solamente un restaurante: fue el escenario de historias de amor, reuniones familiares.

Historias de amor que comenzaron en La Parrillita

Uno de los testimonios más conmovedores fue compartido por Dixsi Cervantes, quien recordó que conoció a su esposo mientras ambos trabajaban en el restaurante.

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Lo que comenzó como una relación laboral, en la que inicialmente no se llevaban bien, terminó convirtiéndose en una historia de amor que está por cumplir 26 años de matrimonio.

“Con el trato y el convivir diario nos pasó el malestar y se convirtió en amor, nos casamos”, relató Cervantes.

La pareja, formada por Dixsi y Emilio, tiene actualmente tres hijos y mantuvo durante todos estos años una tradición muy especial: regresar a La Parrillita Mexicana para celebrar cada aniversario de bodas.

“Nos duele mucho perder nuestra tradición de celebrar ahí nuestro aniversario y pasar a saludar a nuestro jefe Gerardo (Chino)”, expresó.

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La tristeza también quedó reflejada en los comentarios de quienes visitaron el restaurante durante años.

Jacki Núñez Sánchez recordó que La Parrillita era el restaurante favorito de su familia, donde celebraron aniversarios de bodas y graduaciones de sus hijos y nietos. También destacó la amabilidad de don Gerardo y el trato recibido durante tantos años.

Por su parte, Johan Vega contó que conoció el establecimiento alrededor del año 2009 y que desde entonces se convirtió en uno de sus lugares favoritos.

“Me entristece que tengan que tomar esta decisión”, manifestó.

Sofía Masís también compartió su agradecimiento por los momentos vividos en el restaurante.

“Miles de recuerdos que voy a atesorar toda la vida”, escribió, al destacar el cálido servicio que siempre recibió.

La noticia tomó por sorpresa a otros clientes, como Dahyana Cornejo, quien lamentó perder el sitio donde acostumbraba celebrar cumpleaños con su familia.

Sonia Brenes recordó las deliciosas comidas y la buena atención que recibió tanto en los antiguos locales de Los Ángeles como en el establecimiento actual.

Mientras tanto, Alejandro Calderón evocó los años en que conoció el restaurante cerca de la escuela Sony y su posterior etapa en Los Ángeles, asegurando que regresará durante el último fin de semana.

En su comunicado, la familia de La Parrillita Mexicana invitó a sus clientes a visitarlos durante estos últimos días para despedirse personalmente.

“Cerramos esta etapa con el corazón lleno de recuerdos y cariño”, señalaron.

El establecimiento no detalló las razones que motivaron la decisión.

Así, este domingo 22 de noviembre se cerrará un capítulo de 30 años en la historia gastronómica y sentimental de Cartago.

Porque para muchas familias, La Parrillita Mexicana no fue solamente un restaurante: fue el escenario de historias de amor, reuniones familiares, celebraciones y recuerdos que permanecerán mucho después de que sus puertas se cierren por última vez.