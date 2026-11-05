¡Susto en Mira quién baila! Antuan Fallas sufre lesión en el cuello y teme no poder presentarse este domingo

El creador de contenido costarricense sufrió un accidente mientras practicaba una alzada con su compañera Alhana Morales. Aunque la lesión afectó sus ensayos, el participante compartió noticias alentadoras sobre su recuperación.

La preparación para la próxima gala de Mira quién baila Costa Rica se convirtió en un momento de preocupación para Antuan Fallas, quien sufrió una lesión en el cuello durante uno de los ensayos del programa de Teletica.

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El creador de contenido estaba practicando una alzada junto a su compañera de baile, Alhana Morales, cuando un movimiento inesperado provocó que el peso de la bailarina recayera sobre la zona cervical de Fallas.

El accidente ocurrió el martes 3 de noviembre y quedó registrado en las cámaras del salón de ensayo.

En 3 puntos El creador de contenido costarricense sufrió un accidente mientras practicaba una alzada con su compañera Alhana Morales. La preparación para la próxima gala de Mira quién baila Costa Rica se convirtió en un momento de preocupación para Antuan Fallas, quien sufrió una lesión en el cuello durante uno de los ensayos del programa de Teletica. Con una evolución favorable y nuevamente en los ensayos, Antuan Fallas espera recuperarse por completo para regresar a la pista de Mira quién baila este domingo.

La situación obligó al participante a buscar atención especializada y generó incertidumbre sobre su presentación del próximo domingo 8 de noviembre.

Todo ocurrió mientras Antuan y Alhana ensayaban una figura acrobática para su siguiente presentación.

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La coreografía requería que el participante trasladara a su compañera por detrás de su cuerpo, pero durante la ejecución del movimiento, ella terminó apoyando su peso sobre el cuello de él.

El impacto provocó dolor y dificultades para mover la cabeza con normalidad.

Según informó La Teja, el fisioterapeuta Leonardo Artavia atendió al participante y explicó que la sobrecarga afectó la región donde se unen las vértebras cervicales con las primeras vértebras torácicas.

El especialista identificó una tortícolis bilateral y recomendó realizar estudios adicionales para descartar una lesión de mayor gravedad.

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Por su parte, Antuan contó a sus seguidores que había sufrido un esguince cervical.

“Estoy asustado”: Antuan expresó su preocupación

El accidente no solamente provocó molestias físicas, sino que también alteró la preparación de la pareja para la próxima gala.

En declaraciones recogidas por La Teja, el participante reconoció que estaba preocupado porque no había logrado ensayar con la normalidad de otras semanas.

Antuan explicó que, aunque acostumbra bromear con sus seguidores, esta vez la situación era real y le preocupaba no conseguir dominar la coreografía a tiempo.

El creador de contenido también pidió a quienes siguen su participación que le enviaran buenos deseos para recuperarse.

Su principal preocupación era llegar en condiciones adecuadas a la octava gala, donde deberá interpretar una salsa junto a Alhana Morales.

Recibió tratamiento y tuvo que someterse a estudios médicos

Tras el accidente, Antuan acudió a una sesión de fisioterapia con Leonardo Artavia.

Durante la atención recibió tratamiento muscular y articular, además de punción seca, una técnica que utiliza agujas para abordar determinadas molestias musculares.

El especialista explicó que era importante valorar la zona afectada y descartar posibles lesiones en los ligamentos cervicales.

La evolución inicial fue favorable, aunque el participante todavía experimentaba dolor y limitaciones en algunos movimientos.

También tenía previsto continuar con las sesiones de terapia para dar seguimiento a su recuperación.

A pesar de la preocupación inicial, el miércoles 4 de noviembre el participante compartió una actualización positiva.

De acuerdo con La Nación, Fallas informó que había recuperado parte de la movilidad del cuello y que se había sometido a una resonancia magnética para descartar una afectación mayor.

Los estudios no evidenciaron una lesión de mayor gravedad, según la información comunicada por el propio participante.

Además, logró regresar al salón de ensayo y avanzar en la coreografía que presentará junto a Alhana.

Aunque reconoció que todavía debían perfeccionar varios movimientos y memorizar partes de la rutina, expresó tranquilidad por la mejoría experimentada.

La noticia llevó alivio a sus seguidores, quienes habían mostrado preocupación después de observar las imágenes del accidente.

Por ahora, la expectativa se mantiene alrededor de la presentación del próximo domingo 8 de noviembre.

La recuperación de Antuan es especialmente importante porque la octava gala contempla nuevas nominaciones dentro de la competencia.

La pareja deberá continuar preparando su salsa, aunque el desarrollo de los ensayos dependerá de cómo evolucione el participante y de las indicaciones de los profesionales que lo atienden.

Hasta el momento de esta publicación, no se ha anunciado oficialmente que Antuan esté fuera de la próxima gala.

Una competencia que también exige físicamente

Mira quién baila Costa Rica continúa poniendo a prueba las habilidades de sus participantes, quienes deben aprender nuevas coreografías y adaptarse a estilos musicales diferentes cada semana.

Las alzadas y figuras acrobáticas forman parte de algunas presentaciones, pero también requieren coordinación, preparación y especial atención a la seguridad.

El accidente de Antuan evidencia las exigencias físicas que pueden acompañar este tipo de competencias.

Mientras tanto, el creador de contenido mantiene su intención de continuar en el programa y superar este nuevo desafío.

Con una evolución favorable y nuevamente en los ensayos, Antuan Fallas espera recuperarse por completo para regresar a la pista de Mira quién baila este domingo.