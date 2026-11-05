¡Karol G está cada vez más cerca de Costa Rica! Fechas, precios y todo lo que debe saber sobre sus conciertos

La Bichota regresará al Estadio Nacional con dos espectáculos de su gira “Viajando por el Mundo Tropitour”. Todavía hay oportunidades para conseguir entradas y disfrutar de uno de los eventos musicales más esperados de noviembre.

¡Comenzó la cuenta regresiva para los seguidores de Karol G en Costa Rica!

Publicidad

La cantante colombiana se prepara para regresar al país con dos conciertos que prometen reunir a miles de fanáticos en el Estadio Nacional, en La Sabana, San José.

Las presentaciones están programadas para el viernes 27 y sábado 28 de noviembre de 2026, como parte de su gira internacional Viajando por el Mundo Tropitour.

En 3 puntos La Bichota regresará al Estadio Nacional con dos espectáculos de su gira “Viajando por el Mundo Tropitour”. ¡Comenzó la cuenta regresiva para los seguidores de Karol G en Costa Rica! La cita será el 27 y 28 de noviembre en el Estadio Nacional, donde la música de La Bichota volverá a convertirse en protagonista.

Después del éxito de sus anteriores visitas, la intérprete de Si antes te hubiera conocido y Provenza volverá a encontrarse con el público costarricense en una nueva etapa de su carrera musical.

Según informó La Nación el 3 de noviembre, todavía quedan algunas entradas disponibles para ambas fechas, por lo que quienes aún no hayan adquirido sus boletos podrían tener una última oportunidad de asistir.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Las dos presentaciones se realizarán en el Estadio Nacional de Costa Rica, ubicado en el Parque Metropolitano La Sabana, en San José.

De acuerdo con la información publicada por la plataforma oficial Eticket, los conciertos están programados de la siguiente manera:

Lugar: Estadio Nacional, La Sabana, San José.

Gira: Viajando por el Mundo Tropitour 2026.

Publicidad

La producción está a cargo de Move Concerts, empresa responsable de organizar el regreso de la estrella colombiana al país.

Aunque ambas fechas fueron anunciadas desde meses atrás, el interés por los espectáculos continúa conforme se acerca el momento de volver a escuchar a la artista en vivo.

¿Cuánto cuestan las entradas para Karol G?

Los boletos se comercializan mediante la plataforma oficial Eticket, con diferentes localidades y precios.

Estas son las tarifas publicadas para los conciertos:

Los precios publicados incluyen los cargos de servicio correspondientes.

La disponibilidad puede variar conforme avance la venta de entradas, por lo que se recomienda consultar directamente la plataforma oficial antes de realizar la compra.

Atención: algunas localidades son exclusivas para mayores de edad

Uno de los detalles que deben tomar en cuenta los asistentes son las restricciones de edad establecidas para las diferentes zonas.

De acuerdo con Eticket, las localidades 200 Copas, Tropicoqueta y Gramilla de Pie son exclusivas para personas mayores de 18 años.

Por su parte, las zonas de platea, balcón, sombra y graderías permiten el ingreso de personas mayores de 12 años, siempre que estén acompañadas por un adulto responsable.

Estas condiciones deben revisarse antes de adquirir los boletos, especialmente cuando se planea asistir en familia.

¿Qué canciones podría interpretar Karol G?

El regreso de la colombiana forma parte de una nueva etapa musical, en la que continúa promocionando sus producciones más recientes.

Su espectáculo Viajando por el Mundo Tropitour está relacionado con los álbumes Tropicoqueta, lanzado en 2025, y No me arrepiento de sentir tanto, de 2026.

Entre las canciones que podrían formar parte del repertorio destacan Si antes te hubiera conocido, Latina Foreva y No puedo vivir sin él.

También existe expectativa entre sus seguidores por escuchar algunos de los éxitos que marcaron su carrera, como Provenza, TQG y Amargura.

Sin embargo, la lista definitiva de canciones para las presentaciones en Costa Rica todavía no ha sido confirmada oficialmente.

Un regreso después de su exitoso paso por Costa Rica

La última visita de Karol G al Estadio Nacional ocurrió en marzo de 2024, cuando presentó su gira Mañana Será Bonito.

Aquellos conciertos dejaron momentos especiales para sus seguidores, que disfrutaron de una producción musical de gran formato y de los éxitos que consolidaron a la artista como una de las principales figuras de la música latina.

Ahora, más de dos años después, la colombiana regresará con una propuesta distinta, marcada por sonidos tropicales y una nueva identidad visual.

La expectativa también se refleja en la demanda de entradas. La segunda fecha fue anunciada oficialmente en mayo de 2026, después de que los boletos de la primera presentación se agotaran durante su salida inicial a la venta.

Aunque todavía no se han divulgado todos los detalles operativos sobre accesos, estacionamientos y horarios de apertura de puertas, los asistentes pueden comenzar a prepararse.

Es recomendable verificar la localidad indicada en el boleto, consultar las condiciones de ingreso y mantenerse atentos a los canales oficiales de la productora.

También conviene planificar el transporte con anticipación, ya que los eventos de gran convocatoria suelen generar un aumento importante del tránsito en los alrededores de La Sabana.

Los horarios de apertura de puertas, las rutas de ingreso y los artículos permitidos deberán confirmarse cuando la organización publique las indicaciones finales.

Costa Rica se prepara para recibir nuevamente a La Bichota

Con dos fechas confirmadas, Karol G se prepara para protagonizar uno de los espectáculos internacionales más esperados del cierre de 2026 en Costa Rica.

Sus seguidores ya cuentan los días para volver a cantar sus éxitos y disfrutar de una producción que forma parte de su nueva etapa artística.

La cita será el 27 y 28 de noviembre en el Estadio Nacional, donde la música de La Bichota volverá a convertirse en protagonista.