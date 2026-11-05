¡Luto en la música! Muere Nicole Taylor, integrante del famoso trío Taylor Red, a los 35 años

La cantante estadounidense falleció después de enfrentar un agresivo cáncer de mama. Sus dos hermanas, con quienes compartía el escenario y una exitosa trayectoria en redes sociales, confirmaron la noticia mediante un emotivo mensaje.

El mundo de la música country está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Nicole Taylor, cantante e integrante de la agrupación estadounidense Taylor Red, conformada por tres hermanas trillizas que conquistaron al público con sus armonías musicales y videos virales.

Publicidad

La artista murió el pasado 28 de septiembre de 2026, a los 35 años, después de una prolongada lucha contra el cáncer de mama.

Sin embargo, fue hasta el lunes 2 de noviembre cuando sus hermanas, Nika y Natalie Taylor, decidieron compartir públicamente la noticia mediante un video en el que recordaron su vida, su fortaleza y los difíciles momentos que enfrentaron como familia.

En 3 puntos La cantante estadounidense falleció después de enfrentar un agresivo cáncer de mama. El mundo de la música country está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Nicole Taylor, cantante e integrante de la agrupación estadounidense Taylor Red. Nicole Taylor deja una historia de música, unión familiar y perseverancia que permanecerá en la memoria de quienes conocieron su talento y siguieron su carrera.

La confirmación generó tristeza entre los seguidores de la agrupación, que durante años disfrutaron de sus interpretaciones musicales y de la complicidad que caracterizaba a las tres hermanas.

Sus hermanas confirmaron la triste noticia

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

A través de un video publicado en las plataformas oficiales de Taylor Red, Nika y Natalie explicaron que atravesaban uno de los momentos más dolorosos de sus vidas.

Según informó ABC News, las cantantes recordaron a Nicole como una mujer valiente, profundamente creyente y comprometida con su familia y su carrera artística.

Las hermanas expresaron que todavía estaban intentando asimilar su pérdida, pues habían mantenido la esperanza de que Nicole lograra recuperarse.

En el comunicado publicado en el sitio oficial de la agrupación, también la describieron como su líder y mejor amiga.

Publicidad

La familia realizó una ceremonia funeraria privada antes de dar a conocer públicamente su fallecimiento.

Una batalla contra el cáncer que comenzó en 2022

Nicole Taylor recibió en 2022 un diagnóstico de cáncer de mama en etapa tres, una enfermedad que sus hermanas describieron como especialmente agresiva.

A partir de ese momento inició un tratamiento de quimioterapia y enfrentó distintos desafíos relacionados con su salud.

Durante una primera etapa, la cantante respondió favorablemente a los tratamientos y llegó a recibir resultados médicos que indicaban ausencia de evidencia detectable de la enfermedad.

Sin embargo, posteriormente el cáncer avanzó hasta la etapa cuatro.

De acuerdo con los testimonios recogidos por People y ABC News, los médicos llegaron a comunicarle que su pronóstico de supervivencia era de aproximadamente tres meses.

Pese a ese escenario, Nicole vivió alrededor de un año más.

Sus hermanas destacaron que, durante ese tiempo, procuró continuar trabajando, viajar y disfrutar de las actividades que le apasionaban.

Incluso recordaron que la artista practicaba CrossFit mientras recibía tratamientos de quimioterapia, una muestra de su determinación por mantener parte de su rutina.

Tres hermanas que conquistaron la música y las redes sociales

Nicole, Nika y Natalie Taylor nacieron el 18 de marzo de 1991 y desde jóvenes compartieron su pasión por la música.

En 2010 formaron una agrupación llamada Red Roots, con la que comenzaron a desarrollar una propuesta que combinaba sonidos country, armonías vocales e instrumentos tradicionales.

Su primer álbum, titulado Red Roots, llegó en 2011.

Posteriormente lanzaron The Middle of Nowhere en 2012 y Triplicity en 2014.

Con el paso de los años, las hermanas adoptaron el nombre artístico Taylor Red y ampliaron su presencia en plataformas digitales.

Uno de sus mayores momentos de popularidad llegó en 2021 con la canción Country Money, que alcanzó notoriedad en redes sociales.

La agrupación también destacó por sus videos musicales, coreografías y contenidos en los que aprovechaban su parecido físico para crear presentaciones originales.

Su combinación de talento, humor y cercanía con los seguidores les permitió construir una audiencia internacional de millones de personas.

Nicole era una pieza fundamental del grupo

Además de su participación como cantante, Nicole se desempeñaba como instrumentista y dominaba instrumentos como la guitarra, el banjo y el violín.

Sus hermanas la consideraban una figura esencial dentro de Taylor Red, tanto por su liderazgo musical como por el vínculo personal que las unía.

Según recogió Euronews, Nika y Natalie se refirieron a ella como una líder que afrontó los desafíos de su enfermedad con valentía.

Durante su trayectoria, las tres compartieron escenarios, grabaciones, viajes y experiencias que marcaron su vida familiar y profesional.

Por esa razón, su fallecimiento representa no solamente una pérdida para la agrupación, sino también para una familia que había construido gran parte de su historia alrededor de la música.

La partida de Nicole Taylor deja una profunda huella entre quienes siguieron el crecimiento de Taylor Red desde sus primeros años.

Más allá de sus canciones y presentaciones, sus hermanas han querido que el público recuerde su esperanza, su fe y la manera en que procuró disfrutar de la vida incluso durante los momentos más difíciles.

La cantante tenía apenas 35 años y una trayectoria artística que había logrado conectar con seguidores dentro y fuera de Estados Unidos.

Aunque Nika y Natalie atraviesan ahora una nueva etapa sin su hermana, las grabaciones y recuerdos de Taylor Red continuarán formando parte de su legado.

Nicole Taylor deja una historia de música, unión familiar y perseverancia que permanecerá en la memoria de quienes conocieron su talento y siguieron su carrera.