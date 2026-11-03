¡Debi Nova alza la voz! Denuncia canciones falsas creadas con inteligencia artificial que utilizan su nombre

La reconocida cantante costarricense descubrió que circulan videos y canciones generadas con inteligencia artificial que se presentan como si fueran suyas. La artista aseguró que no es la primera vez que enfrenta esta situación.

La inteligencia artificial continúa generando controversia en la industria musical y esta vez una de las afectadas es la reconocida cantautora costarricense Debi Nova, quien denunció públicamente que están circulando canciones falsas utilizando su nombre y una voz que pretende hacerse pasar por la suya.

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La artista recurrió a sus redes sociales para alertar a sus seguidores sobre la situación, luego de recibir un mensaje en el que una persona le compartía un video presentado como si se tratara de uno de sus más recientes lanzamientos musicales.

Sin embargo, la canción no pertenecía a su repertorio.

En 3 puntos La reconocida cantante costarricense descubrió que circulan videos y canciones generadas con inteligencia artificial que se presentan como si fueran suyas. La inteligencia artificial continúa generando controversia en la industria musical y esta vez una de las afectadas es la reconocida cantautora costarricense Debi Nova. El episodio deja una pregunta abierta para la industria musical: ¿cómo proteger la identidad y la creatividad de los artistas en una época en la que la inteligencia artificial puede imitar sus voces y generar canciones en cuestión de…

Según informó La Nación este lunes 2 de noviembre, Nova explicó que el contenido fue creado mediante herramientas de inteligencia artificial y que esta es la segunda ocasión en la que enfrenta una situación similar.

Todo comenzó cuando una persona contactó a la cantante para compartirle un video que circulaba a través de WhatsApp.

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El contenido se presentaba como una supuesta nueva canción de Debi Nova e invitaba a escucharla con atención.

Pero había un detalle que llamó especialmente la atención: además de atribuirle una canción que no había grabado, la publicación escribía incorrectamente su nombre artístico.

La situación provocó una reacción de la intérprete, quien decidió abordar el tema inicialmente con humor.

“A las personas que están haciendo canciones con IA y diciendo que son mías, al menos escribir bien mi nombre, porfa”, comentó Nova en sus redes sociales.

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Aunque su primera reacción tuvo un tono irónico, la artista también dejó ver su inconformidad por el uso de su identidad para promocionar contenido que no le pertenece.

Debi Nova cuestiona por qué utilizan su identidad

Más allá del error al escribir su nombre, la cantante expresó su desconcierto ante la decisión de presentar composiciones artificiales como si fueran creaciones suyas.

“No, en serio, ¿por qué la necesidad de decir que son mías?”, cuestionó.

Sus palabras ponen sobre la mesa una preocupación que trasciende el caso particular de la costarricense: la facilidad con la que actualmente pueden generarse piezas musicales capaces de imitar características de artistas reales.

Con determinadas herramientas tecnológicas es posible producir voces sintéticas, melodías y canciones completas que pueden resultar convincentes para quienes las escuchan.

El problema surge cuando esos contenidos se distribuyen sin identificar su origen artificial y, especialmente, cuando se atribuyen a intérpretes que no participaron en su creación.

En el caso de Debi Nova, la propia artista aclaró que las canciones difundidas bajo su nombre no son auténticas.

Uno de los aspectos que más llama la atención es que la cantante aseguró haber enfrentado anteriormente una situación semejante.

Esto evidencia que no se trata necesariamente de un episodio aislado, sino de una problemática que podría repetirse conforme las herramientas de generación musical se vuelven más accesibles.

Las plataformas digitales permiten que una canción se comparta rápidamente mediante mensajes, publicaciones y videos, incluso cuando su procedencia no ha sido verificada.

Para los seguidores de un artista, distinguir una grabación auténtica de una imitación puede convertirse en un desafío, especialmente cuando el contenido utiliza su nombre, fotografías o elementos visuales asociados con su carrera.

La inteligencia artificial abre un debate sobre los derechos de los músicos

La denuncia de Debi Nova llega en medio de una discusión internacional sobre los límites del uso de inteligencia artificial en la música.

La posibilidad de generar canciones que imiten voces y estilos artísticos ha despertado interrogantes sobre la identidad de los intérpretes, los derechos de autor y la utilización de obras musicales para desarrollar nuevas tecnologías.

En Costa Rica, el tema ya había generado preocupación.

Una investigación publicada por La Nación en agosto de 2026 reveló que canciones de diferentes artistas nacionales, entre ellos Debi Nova, Tapón, Toledo y Malpaís, aparecían en colecciones musicales relacionadas con el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial.

En el caso de Nova, el reportaje identificó 102 canciones asociadas con su nombre dentro de esas bases de datos.

Sin embargo, es importante aclarar que la aparición de una obra en estas colecciones no demuestra, por sí sola, que haya sido utilizada por una plataforma comercial específica ni establece una infracción de derechos de autor.

Tampoco se ha demostrado que esas bases de datos estén relacionadas con las canciones falsas denunciadas recientemente por la artista.

Aun así, ambos casos reflejan las nuevas preguntas que enfrenta la industria musical ante el avance de estas tecnologías.

¿Cómo saber si una canción realmente pertenece a un artista?

Ante la circulación de contenidos musicales creados con inteligencia artificial, una de las principales recomendaciones es verificar que los lanzamientos provengan de los canales oficiales de cada intérprete.

Las cuentas verificadas en redes sociales, los perfiles oficiales en plataformas musicales y los anuncios de las compañías discográficas pueden ayudar a confirmar la autenticidad de una canción.

También conviene desconfiar de videos compartidos por mensajería que anuncian supuestos estrenos sin indicar su procedencia.

Aunque algunas grabaciones artificiales presentan errores de pronunciación o cambios extraños en el sonido, estas señales no siempre permiten identificar con certeza un contenido generado con inteligencia artificial.

Con su publicación, la cantautora costarricense quiso advertir a sus seguidores que no todo el material que circula con su nombre corresponde a su trabajo artístico.

La intérprete, cuya carrera ha trascendido las fronteras nacionales y ha recibido reconocimiento en importantes escenarios internacionales, se suma así a los artistas que enfrentan los desafíos de una industria musical cada vez más influenciada por la tecnología.

Por ahora, su mensaje es claro: las canciones que están circulando y que motivaron su denuncia no son suyas, aunque alguien haya decidido utilizar su nombre para presentarlas al público.

El episodio deja una pregunta abierta para la industria musical: ¿cómo proteger la identidad y la creatividad de los artistas en una época en la que la inteligencia artificial puede imitar sus voces y generar canciones en cuestión de segundos?