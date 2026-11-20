Las presidentas de los tres Supremos Poderes de la República y del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) firmaron este viernes 20 de noviembre una declaración conjunta con la que buscan establecer una nueva etapa de diálogo, coordinación y trabajo institucional frente a los principales desafíos que enfrenta Costa Rica.

El acuerdo fue anunciado por Patricia Vargas González, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, durante la conferencia de prensa posterior al encuentro histórico celebrado en el edificio judicial, en San José, donde también participaron Laura Fernández, presidenta de la República; Yara Jiménez, presidenta de la Asamblea Legislativa, y Eugenia Zamora, jerarca del órgano electoral.

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La declaración contempla una serie de compromisos que cada institución deberá impulsar desde sus respectivas competencias, con pleno respeto a la independencia de los poderes de la República y al marco constitucional y legal.

«Nos hemos reunido para dialogar, para coordinar y sobre todo para trabajar desde las competencias que cada institución tiene y desde el respeto a la independencia y las funciones de cada poder de la República», manifestó Vargas.

En 3 puntos Las presidentas de los tres Supremos Poderes de la República y del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) firmaron este viernes 20 de noviembre una declaración conjunta con la que buscan… El acuerdo fue anunciado por Patricia Vargas González, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, durante la conferencia de prensa posterior al encuentro histórico celebrado en el edificio judicial. Con la firma de esta declaración, las cuatro jerarcas buscan establecer una agenda de cooperación en asuntos de seguridad, violencia, protección de derechos fundamentales y democracia electoral.

Uno de los principales ejes del acuerdo es fortalecer la respuesta del Estado frente a la delincuencia y el crimen organizado, mediante una estrategia que abarque todas las etapas del proceso, desde la prevención hasta el cumplimiento de las penas.

La presidenta de la Corte explicó que el país necesita instituciones que trabajen de manera articulada para enfrentar a un enemigo común: la delincuencia.

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«Frente a ese desafío necesitamos instituciones que trabajen de manera articulada, cada una desde sus responsabilidades y con un único objetivo: que las personas que viven en este país puedan sentirse seguras y tranquilas», expresó.

Estos son los principales compromisos del acuerdo

La declaración suscrita por las cuatro jerarcas establece varios compromisos de coordinación institucional.

Entre ellos destaca el fortalecimiento de la prevención, atención y sanción de la violencia política, especialmente aquella que afecta a las mujeres en distintos ámbitos. El documento también contempla la atención de otras manifestaciones de violencia contra las mujeres, incluido el femicidio.

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En materia de seguridad, las instituciones acordaron impulsar una respuesta estatal oportuna, eficaz y basada en evidencia frente al delito. Esta deberá incluir la prevención de la violencia, la atención de los factores que la propician, la investigación criminal, la persecución penal, una justicia pronta y cumplida y el cumplimiento de las penas.

El acuerdo también incorpora un compromiso para mejorar la atención de las víctimas y promover servicios articulados entre las instituciones, de acuerdo con las responsabilidades de cada una.

Otro de los puntos establece reforzar la protección de quienes enfrentan amenazas contra su vida o integridad por informar, denunciar delitos o ejercer funciones públicas, especialmente cuando se trate de actividades relacionadas con el combate a la criminalidad.

Este compromiso adquiere particular relevancia en medio del contexto de violencia que atraviesa el país y del reciente asesinato de un periodista, situación que Vargas calificó como un momento «particularmente sensible y doloroso».

Reuniones periódicas y compromisos ante las elecciones de 2028

La declaración también busca que el acercamiento entre las instituciones no se limite a la reunión de este viernes.

Para ello, las jerarcas acordaron promover espacios periódicos de interlocución y trabajo coordinado entre las presidencias de los Supremos Poderes y el TSE.

Asimismo, se comprometieron a identificar objetivos concretos de coordinación y a informar a la ciudadanía sobre los avances alcanzados, como parte del principio de rendición de cuentas.

Un apartado adicional está relacionado con el proceso electoral de 2028. Las cuatro autoridades acordaron observar las disposiciones del ordenamiento jurídico electoral y garantizar el respeto a los diferentes actores de la dinámica comicial.

La declaración enfatiza la importancia de la imparcialidad de las autoridades públicas frente a la elección de los gobernantes y del respeto a las reglas que garantizan la pureza del sufragio.

«Reconocemos que el apoyo institucional, el respeto a los diversos actores de la dinámica comicial y la imparcialidad de las autoridades públicas frente a la elección de los gobernantes son garantía de la pureza del sufragio», leyó Vargas durante la presentación del documento.

Una nueva etapa de relaciones institucionales

La reunión representa un hecho histórico porque, por primera vez, las cuatro instituciones están encabezadas simultáneamente por mujeres.

Para Vargas, este acontecimiento trasciende a las autoridades que actualmente ocupan esos cargos y representa un mensaje para las nuevas generaciones.

«Este es un momento de orgullo que refleja el camino que ha recorrido este país», señaló.

La jerarca judicial manifestó su expectativa de que el encuentro permita consolidar una nueva dinámica de entendimiento entre las instituciones.

«Hemos dado un paso importante y deseo que este encuentro marque el inicio de una nueva etapa de diálogo y coordinación entre los supremos poderes. Y estoy convencida de que así será», afirmó.

Con la firma de esta declaración, las cuatro jerarcas buscan establecer una agenda de cooperación en asuntos de seguridad, violencia, protección de derechos fundamentales y democracia electoral, manteniendo la autonomía y las competencias constitucionales de cada institución.