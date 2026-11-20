Un privado de libertad considerado de alta peligrosidad, recluido en el Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO), habría sido enviado a una celda de aislamiento como medida disciplinaria después de destruir parte del uniforme que debe utilizar obligatoriamente dentro del centro penitenciario.

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La situación trascendió la mañana de este viernes 20 de noviembre, cuando el medio Trivisión informó sobre la medida adoptada contra el recluso, quien recientemente apareció en un video publicado por el reconocido creador de contenido costarricense Araya Vlogs.

En 3 puntos Un privado de libertad considerado de alta peligrosidad, recluido en el Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO). La situación trascendió la mañana de este viernes 20 de noviembre, cuando el medio Trivisión informó sobre la medida adoptada contra el recluso. La eventual sanción ocurre apenas horas después de que el video de Araya Vlogs generara numerosas reacciones en redes sociales, al mostrar las condiciones de reclusión y los testimonios de algunos de los internos de esta prisión.

Durante el recorrido por las instalaciones del CACCO, el influencer mostró a varios privados de libertad dentro de sus celdas. Uno de ellos llamó particularmente la atención porque llevaba el uniforme institucional sin mangas, luego de haberlas arrancado de la prenda.

El hombre también sorprendió con sus declaraciones frente a las cámaras, al reconocer que, pese a haber recibido una buena educación por parte de su familia, terminó involucrándose en actividades criminales.

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Según relató, sus familiares lo educaron correctamente, pero las decisiones que tomó durante su vida lo llevaron por el camino de la delincuencia. Incluso aseguró que se encontraba encarcelado por un triple homicidio.

Sin embargo, su aparición en el video habría tenido consecuencias dentro del centro penitenciario, donde existen estrictas disposiciones sobre la presentación personal, el comportamiento y la conservación de los artículos entregados a cada recluso.

El reglamento del CACCO establece el uso obligatorio del uniforme institucional y contempla medidas disciplinarias ante incumplimientos de las normas internas.

AM Prensa consultó directamente al jefe de prensa del Ministerio de Justicia y Paz para confirmar el traslado del recluso a una celda de aislamiento. No obstante, el funcionario indicó que, de momento, no tenía confirmación oficial sobre esa información.

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Por ahora, tampoco se conoce cuánto tiempo permanecería el privado de libertad bajo esa medida.

El CACCO, ubicado en San Rafael de Alajuela, fue habilitado para albergar a personas privadas de libertad de alta peligrosidad, bajo un régimen de estricta vigilancia, control y disciplina.

La eventual sanción ocurre apenas horas después de que el video de Araya Vlogs generara numerosas reacciones en redes sociales, al mostrar las condiciones de reclusión y los testimonios de algunos de los internos de esta prisión.