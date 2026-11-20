El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, lanzó una contundente advertencia a los privados de libertad del Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO), luego de la polémica generada por un recluso que apareció con su uniforme naranja despedazado en un video del influencer Araya Vlogs.

El jerarca dejó claro que no tolerará comportamientos que considere desafíos a la autoridad penitenciaria y advirtió que el orden y la disciplina deberán respetarse dentro de las instalaciones.

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“La Policía manda en el CACCO, no son los criminales, aunque los quieran envalentonar algunos de sus defensores”, manifestó Aguilar.

En 3 puntos El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, lanzó una contundente advertencia a los privados de libertad del Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO). El jerarca dejó claro que no tolerará comportamientos que considere desafíos a la autoridad penitenciaria y advirtió que el orden y la disciplina deberán respetarse dentro de las instalaciones. El episodio se hizo público después de que Araya Vlogs difundiera imágenes de varios reclusos en sus celdas, entre ellos Camacho, quien durante la grabación aseguró que se encontraba encarcelado por un triple homicidio.

Reo de apellido Camacho.

La reacción del ministro se produjo después de que un privado de libertad de apellido Camacho arrancara las mangas del uniforme naranja proporcionado por la administración penitenciaria, situación que quedó evidenciada durante una visita del creador de contenido al módulo D del centro carcelario.

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Para Aguilar, lo sucedido representa una afrenta contra la Policía Penitenciaria y el propio Ministerio de Justicia.

“En el CACCO se respetan el orden, el control y la disciplina. Aquí no vamos a permitir que la población penitenciaria se rebele, ni que se imponga a la autoridad”, enfatizó.

La advertencia llegó acompañada de una orden concreta.

El ministro instruyó que cualquier privado de libertad que vuelva a arrancarle las mangas a su uniforme, como ocurrió con Camacho, sea enviado a una celda de aislamiento durante 48 horas.

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En cuanto al recluso que protagonizó el incidente, Justicia confirmó que fue trasladado a Máxima Seguridad del Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro, conocido como La Reforma, en San Rafael de Alajuela.

La posición del jerarca refleja el endurecimiento de las medidas disciplinarias frente a este tipo de conductas dentro del CACCO, establecimiento que alberga a privados de libertad considerados de alta peligrosidad.

El episodio se hizo público después de que Araya Vlogs difundiera imágenes de varios reclusos en sus celdas, entre ellos Camacho, quien durante la grabación aseguró que se encontraba encarcelado por un triple homicidio.