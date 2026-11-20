La inseguridad mantiene en alerta a los vecinos de San Rafael de Esparza, en Puntarenas, donde al menos cinco viviendas habrían sido blanco de delincuentes encapuchados que ingresan a las propiedades para sustraer artículos de valor.

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De acuerdo con los testimonios de los afectados, los responsables serían dos sujetos que han sido captados por cámaras de seguridad durante diferentes robos. Las grabaciones muestran a personas con vestimentas similares, principalmente abrigos y pasamontañas, lo que hace sospechar a los vecinos que se trataría de los mismos delincuentes.

En 3 puntos La inseguridad mantiene en alerta a los vecinos de San Rafael de Esparza, en Puntarenas, donde al menos cinco viviendas habrían sido blanco de delincuentes encapuchados que ingresan a las propiedades para sustraer artículos de valor. De acuerdo con los testimonios de los afectados, los responsables serían dos sujetos que han sido captados por cámaras de seguridad durante diferentes robos. De momento, no se cuenta con información oficial sobre personas detenidas por estos casos.

Uno de los hechos más recientes ocurrió, según los denunciantes, en una propiedad ubicada junto a la vivienda de los padres de la presidenta de la República, Laura Fernández.

Los delincuentes parecen tener un objetivo definido: viviendas de familias con buena condición económica, de las cuales sustraen joyas, teléfonos celulares, tabletas, consolas de videojuegos, dinero en efectivo y otros objetos de valor que puedan transportar fácilmente.

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Los afectados también han identificado una característica que se repite en varios de los incidentes: los sospechosos aprovechan propiedades que colindan con fincas o terrenos baldíos para ingresar a las viviendas.

Los vecinos aseguran que la situación se ha vuelto recurrente y temen que los delincuentes continúen atacando otras propiedades.

Además, cuestionan la respuesta de la Fuerza Pública, pues afirman que, pese a las llamadas realizadas para solicitar presencia policial, en reiteradas ocasiones les han indicado que no existe disponibilidad de unidades para atender los reportes.

Incluso, algunos residentes denuncian una aparente falta de vigilancia policial en la comunidad, situación que, según señalan, estaría facilitando la actuación de los delincuentes.

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Estas afirmaciones corresponden a las denuncias de los vecinos y no han sido corroboradas con las autoridades policiales.

Ante la preocupación por nuevos robos, los afectados solicitan reforzar los patrullajes en San Rafael de Esparza y dar con los responsables de los hechos.

Asimismo, hacen un llamado a cualquier persona que tenga información que permita identificar o localizar a los sospechosos para que la comunique de manera confidencial a las autoridades judiciales.

De momento, no se cuenta con información oficial sobre personas detenidas por estos casos.