La Selección Nacional Sub-17 recibió un duro golpe en su segundo compromiso del Mundial de Catar 2026. La Tricolor cayó 2-0 ante Irlanda y ahora tendrá que buscar una reacción inmediata para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

Después del compromiso, el técnico Randall Azofeifa analizó lo sucedido y reconoció que el conjunto europeo logró imponer condiciones, especialmente por su intensidad y velocidad de juego.

En 3 puntos La Selección Nacional Sub-17 recibió un duro golpe en su segundo compromiso del Mundial de Catar 2026. Después del compromiso, el técnico Randall Azofeifa analizó lo sucedido y reconoció que el conjunto europeo logró imponer condiciones, especialmente por su intensidad y velocidad de juego. Costa Rica todavía tiene posibilidades de clasificación, pero el margen de error es cada vez menor.

«Hay realidades que nos tenemos que ir adaptando, esto es un juego de errores y hay que resolverlos. El ritmo fue alto y hay que ser muy sinceros: sufrimos mucho ese ritmo», manifestó el seleccionador.

Azofeifa también destacó las características del rival y reconoció que Costa Rica tuvo dificultades para controlar su propuesta futbolística.

«Ellos juegan con mucha eficiencia, con un patrón de juego bastante marcado, el cual nosotros no pudimos controlar», explicó.

Ahora el panorama obliga a los costarricenses a pasar rápidamente la página. Después del empate 2-2 frente a Tanzania y la derrota contra Irlanda, la Sele necesita un resultado positivo en su último compromiso de la fase de grupos.

El próximo viernes 27 de noviembre tendrá enfrente nada menos que a Brasil, una de las selecciones más fuertes del fútbol mundial.

El desafío será enorme para los dirigidos por Azofeifa, que necesitan recuperar confianza, corregir errores y mostrar una mejor versión futbolística.

Costa Rica todavía tiene posibilidades de clasificación, pero el margen de error es cada vez menor. La pregunta ahora es si la Sub-17 podrá dar el golpe frente a los brasileños y mantener vivo el sueño mundialista.