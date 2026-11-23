Hernán Medford sigue escribiendo páginas importantes en la historia del fútbol costarricense. El entrenador del Deportivo Saprissa alcanzó una cifra extraordinaria: 236 victorias en la máxima categoría nacional, convirtiéndose en el segundo técnico más ganador de todos los tiempos.

El histórico registro llegó el sábado anterior, cuando el conjunto morado derrotó 1-3 al Municipal Pérez Zeledón en el Valle del General, por la jornada 17 del campeonato nacional.

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Con ese resultado, el popular 'Pelícano' dejó atrás al estratega español Juan Luis Hernández Fuertes, quien contabiliza 235 victorias, y se adueñó en solitario del segundo puesto de esta clasificación histórica.

En 3 puntos Hernán Medford sigue escribiendo páginas importantes en la historia del fútbol costarricense. El histórico registro llegó el sábado anterior, cuando el conjunto morado derrotó 1-3 al Municipal Pérez Zeledón en el Valle del General, por la jornada 17 del campeonato nacional. El Pelícano sigue sumando triunfos y su historia todavía tiene capítulos por escribir.

Pero todavía existe una cima por conquistar.

El primer lugar pertenece al legendario Marvin Rodríguez, quien acumuló 311 triunfos como entrenador en la Primera División costarricense. Una marca que representa el gran desafío estadístico que ahora tiene Medford por delante.

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3. Juan Luis Hernández Fuertes: 235 victorias.

Tras conocer la dimensión de su registro, Medford agradeció a los futbolistas y equipos que han formado parte de su carrera, aunque dejó claro que semejante cantidad de triunfos no es producto de la casualidad.

"Si uno llega a esos números es por algo, no es por suerte. Si tuviera suerte, estaría comprando lotería y ya sería millonario", manifestó el estratega morado.

El técnico también reconoció que detrás de estas estadísticas existe el trabajo de muchos jugadores y personas que lo han acompañado durante su trayectoria.

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Esta es la segunda etapa de Hernán Medford al frente del Deportivo Saprissa. Su primera experiencia en el banquillo tibaseño se extendió entre 2003 y 2006, mientras que su regreso comenzó en febrero de 2026.

Ahora, además de perseguir nuevos objetivos deportivos con el Monstruo, el entrenador tiene un lugar privilegiado en los registros históricos del balompié nacional.

Marvin Rodríguez todavía conserva una ventaja considerable de 75 victorias, pero Medford ya dejó atrás a otros históricos estrategas.

El Pelícano sigue sumando triunfos y su historia todavía tiene capítulos por escribir. ¿Podrá acercarse a esos 311 festejos que mantienen a Marvin Rodríguez en lo más alto del fútbol costarricense?