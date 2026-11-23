Cartaginés sacó carácter, remontó y terminó celebrando tres puntos de oro ante una Liga Deportiva Alajuelense que volvió a dejar muchas dudas sobre el terreno de juego.

Con los golpes de Hernández y Gaete, el conjunto brumoso le dio vuelta a un compromiso en el que mostró mayor determinación y supo aprovechar las debilidades de un rival que nunca encontró respuestas.

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En 3 puntos Cartaginés sacó carácter, remontó y terminó celebrando tres puntos de oro ante una Liga Deportiva Alajuelense que volvió a dejar muchas dudas sobre el terreno de juego. Con los golpes de Hernández y Gaete, el conjunto brumoso le dio vuelta a un compromiso en el que mostró mayor determinación y supo aprovechar las debilidades de un rival que nunca encontró respuestas. La Liga tendrá que responder ante San Carlos.

Del otro lado, Alajuelense presentó una versión desdibujada. Un equipo sin claridad, con futbolistas que perdieron la cabeza en momentos determinantes y que siguen sin conectar con la idea futbolística del técnico Óscar Ramírez.

El panorama rojinegro comienza a encender las alarmas. La clasificación ya no parece un trámite y la presión aumenta conforme se acerca el cierre de la fase regular.

Cartaginés, por su parte, tendrá una nueva prueba ante Pérez Zeledón, en casa, donde mantiene su condición de invicto. Los brumosos buscarán sumar tres puntos y posteriormente estarán atentos a lo que suceda en Tibás, resultado que podría tener implicaciones directas en la lucha por el liderato.

La Liga tendrá que responder ante San Carlos. Ganar será fundamental para asegurar su clasificación y evitar que un torneo que comenzó con otras expectativas termine convirtiéndose en una auténtica pesadilla.

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