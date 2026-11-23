En Alajuelense no alcanza con recordar lo que se ganó ayer. La historia del club exige competir por títulos y responder a una afición que lleva años acostumbrada a medir sus temporadas por los trofeos que llegan a las vitrinas.

Por eso, el semestre que tiene por delante Óscar Ramírez no es uno más. Sobre sus hombros recaen dos objetivos enormes: conquistar el tetracampeonato de la Copa Centroamericana y recuperar el protagonismo en el torneo nacional.

No se trata de cualquier exigencia. La Liga tiene una oportunidad histórica en el certamen regional y, al mismo tiempo, la obligación de pelear por el campeonato costarricense.

En 3 puntos En Alajuelense no alcanza con recordar lo que se ganó ayer. Por eso, el semestre que tiene por delante Óscar Ramírez no es uno más. Ramírez tiene la oportunidad de responder en la cancha.

¿Qué pasará si no consigue ninguno de los dos objetivos?

Ahí es donde debe abrirse una discusión seria sobre el futuro del entrenador. Ramírez regresó al banquillo rojinegro con el respaldo de su historia, su conocimiento de la institución y el recuerdo de sus anteriores conquistas.

Pero el fútbol no vive de recuerdos. Los antecedentes no pueden convertirse en un crédito ilimitado.

Si el semestre termina sin títulos, la dirigencia tendrá que valorar si el proyecto debe continuar o si llegó el momento de buscar un entrenador con una nueva propuesta, hambre de campeonatos y capacidad para devolverle a Alajuelense el protagonismo que demanda su afición.

Y si la decisión termina siendo cerrar esta etapa, siempre estará la finca en Hojancha. Allí podrá dedicarse a sembrar naranjas, lejos de la presión de un banquillo que no concede treguas.

Porque en Alajuelense los títulos no son un adorno: son una exigencia histórica.

Ramírez tiene la oportunidad de responder en la cancha. Pero si no consigue ninguno de los dos grandes objetivos, su continuidad no debería darse por sentada. En un equipo de la dimensión de la Liga, el pasado merece respeto, pero el presente y los resultados también pasan factura.