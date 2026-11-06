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Viernes 6 de noviembre de 2026

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¡Su marchamo puede ayudar a salvar vidas! Cruz Roja habilita opciones de pago

La institución también permite realizar el trámite mediante transferencia bancaria y retirar el comprobante en su sede administrativa de Zapote, los jueves.

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¡Su marchamo puede ayudar a salvar vidas! Cruz Roja habilita opciones de pago
¡Su marchamo puede ayudar a salvar vidas! Cruz Roja habilita opciones de pago. Fotografía: AM Prensa.

La Cruz Roja Costarricense habilitó diferentes opciones para que los conductores paguen el marchamo de este año y, al mismo tiempo, contribuyan con los servicios de emergencia, rescate y asistencia humanitaria que brinda la institución.

El trámite puede realizarse de manera presencial en los comités auxiliares de Puriscal y San Ramón. En ambos lugares se reciben pagos en efectivo, por transferencia bancaria o mediante SINPE Móvil.

Las personas que se encuentren en otras zonas del país también pueden gestionar el pago por transferencia bancaria y retirar el comprobante en la Sede Administrativa de la Cruz Roja, ubicada en Zapote.

La entrega de los comprobantes en esa sede se realiza todos los jueves, en horario de 7:30 a. m. a 4:45 p. m.

Para coordinar el pago, la institución puso a disposición los siguientes números telefónicos:

* Comité Auxiliar de Puriscal: 2416-5555.

* Comité Auxiliar de San Ramón: 2445-7600.

La Cruz Roja indicó que los aportes obtenidos mediante esta iniciativa contribuyen a mantener sus servicios de atención de emergencias, rescate, asistencia humanitaria y apoyo a las comunidades.

De esta manera, los conductores pueden cumplir con el pago del marchamo y colaborar con el trabajo que realiza la institución en beneficio de las personas que requieren atención.

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