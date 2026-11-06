¡Su marchamo puede ayudar a salvar vidas! Cruz Roja habilita opciones de pago

La Cruz Roja Costarricense habilitó diferentes opciones para que los conductores paguen el marchamo de este año y, al mismo tiempo, contribuyan con los servicios de emergencia, rescate y asistencia humanitaria que brinda la institución.

El trámite puede realizarse de manera presencial en los comités auxiliares de Puriscal y San Ramón. En ambos lugares se reciben pagos en efectivo, por transferencia bancaria o mediante SINPE Móvil.

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En 3 puntos La Cruz Roja Costarricense habilitó diferentes opciones para que los conductores paguen el marchamo de este año y, al mismo tiempo, contribuyan con los servicios de emergencia, rescate y asistencia humanitaria que brinda la institución. El trámite puede realizarse de manera presencial en los comités auxiliares de Puriscal y San Ramón. De esta manera, los conductores pueden cumplir con el pago del marchamo y colaborar con el trabajo que realiza la institución en beneficio de las personas que requieren atención.

Las personas que se encuentren en otras zonas del país también pueden gestionar el pago por transferencia bancaria y retirar el comprobante en la Sede Administrativa de la Cruz Roja, ubicada en Zapote.

La entrega de los comprobantes en esa sede se realiza todos los jueves, en horario de 7:30 a. m. a 4:45 p. m.

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Para coordinar el pago, la institución puso a disposición los siguientes números telefónicos:

* Comité Auxiliar de Puriscal: 2416-5555.

* Comité Auxiliar de San Ramón: 2445-7600.

La Cruz Roja indicó que los aportes obtenidos mediante esta iniciativa contribuyen a mantener sus servicios de atención de emergencias, rescate, asistencia humanitaria y apoyo a las comunidades.

De esta manera, los conductores pueden cumplir con el pago del marchamo y colaborar con el trabajo que realiza la institución en beneficio de las personas que requieren atención.