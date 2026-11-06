PANI archivó en setiembre expediente de niño de 5 años que murió en extrañas circunstancias en Alajuela

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) recibió hace cinco meses una denuncia sobre posibles riesgos para el niño de 5 años que falleció este jueves por asfixia, luego de sufrir un atragantamiento en Desamparados de Alajuela. Sin embargo, la institución archivó el expediente en setiembre.

Según informó el Patronato, la atención del caso comenzó el 8 de junio de este año, después de que recibiera una denuncia remitida por el Ministerio de Educación Pública (MEP).

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Tras revisar los informes técnicos incorporados al expediente, la institución determinó que no existían elementos objetivos que justificaran continuar con un proceso especial de protección.

En 3 puntos El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) recibió hace cinco meses una denuncia sobre posibles riesgos para el niño de 5 años que falleció este jueves por asfixia, luego de sufrir un atragantamiento en Desamparados de Alajuela. Según informó el Patronato, la atención del caso comenzó el 8 de junio de este año, después de que recibiera una denuncia remitida por el Ministerio de Educación Pública (MEP). La investigación continúa para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

“La revisión de los diferentes informes técnicos incorporados al expediente permitió determinar que no se acreditaron elementos objetivos que evidenciaran una situación de riesgo, amenaza o vulneración de derechos en perjuicio de la persona menor de edad que justificara la continuidad de un proceso especial de protección. En consecuencia, en setiembre de este año, el PANI procedió con el archivo del caso”, indicó la institución.

El PANI agregó que el caso fue valorado por la Fiscalía, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el MEP y el propio Patronato.

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“Se constató que la persona menor de edad contaba con redes de apoyo familiar, seguimiento adecuado en materia de salud y nutrición, esquema de vacunación al día y vinculación con el sistema educativo”, señaló.

El menor falleció este jueves en Desamparados de Alajuela. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) recibió la alerta sobre el caso alrededor de las 11:30 a. m.

Agentes judiciales se desplazaron hasta el lugar, realizaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron a la Medicatura Forense para que se le practicara la autopsia.

Como parte de las diligencias, el OIJ detuvo a dos mujeres: una de apellido Sandoval, de 25 años, y otra de apellido Hernández, de 32 años.

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El Ministerio Público informó que ambas permanecen detenidas y que se encuentra en proceso la toma de sus declaraciones indagatorias. Una vez concluidas esas diligencias, la Fiscalía determinará si solicita medidas cautelares ante el Juzgado Penal.

“Además, la fiscalía está a la espera del resultado de las diligencias de investigación que solicitó, entre estas la autopsia, para reunir evidencia que permita aclarar las circunstancias de la muerte de la persona menor de edad”, explicó el Ministerio Público.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre eventuales medidas cautelares contra las mujeres detenidas.