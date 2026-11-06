Banda recibe pena máxima de cárcel por homicidios, robos y delitos sexuales en Limón

El Tribunal Penal de Siquirres condenó este viernes 6 de noviembre a tres hombres a penas que suman 320 años de prisión por delitos contra la vida, robo agravado, violación, abuso sexual contra persona mayor de edad y asociación ilícita.

A un hombre de apellido Carballo se le impuso una pena de 109 años de cárcel; a otro de apellido Carballo, 87 años, y a un tercero de apellido Fonseca, 124 años.

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En 3 puntos El Tribunal Penal de Siquirres condenó este viernes 6 de noviembre a tres hombres a penas que suman 320 años de prisión por delitos contra la vida, robo agravado, violación, abuso sexual contra persona mayor de edad y asociación ilícita. A un hombre de apellido Carballo se le impuso una pena de 109 años de cárcel; a otro de apellido Carballo, 87 años, y a un tercero de apellido Fonseca, 124 años. El nuevo debate concluyó con la condena de los tres hombres por los delitos señalados por el Poder Judicial.

Sin embargo, de conformidad con el artículo 51 del Código Penal, las penas fueron readecuadas a 50 años de prisión para cada uno de los sentenciados.

De acuerdo con la información del Poder Judicial, esta no fue la primera sentencia contra los imputados. En un primer juicio, el Tribunal Penal los había condenado a 75 años de prisión, pena que también fue readecuada a 50 años para cada uno.

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Posteriormente, mediante la resolución 2025-1964, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José ordenó realizar un nuevo juicio.

Según la acusación, los tres hombres habrían conformado un grupo organizado que operó entre mayo y diciembre de 2021 en distintas localidades del cantón de Siquirres, en Limón.

Presuntamente, los imputados actuaban de común acuerdo y con una distribución de funciones para cometer delitos graves, entre ellos delitos contra la vida, robos, violaciones y privaciones de libertad.

El nuevo debate concluyó con la condena de los tres hombres por los delitos señalados por el Poder Judicial.