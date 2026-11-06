Con misa y mensajes de cariño, compañeritos de escuela despiden a Dereck, el niño que murió baleado en Cartago
Dereck López Moya cursaba sexto grado en la Escuela Santa Lucía y estaba a un mes de graduarse cuando quedó en medio del ataque armado.
Los compañeros de Dereck López, el estudiante de sexto grado que murió durante una balacera en Paraíso de Cartago, se reunieron en una misa para despedirlo y recordar al niño, quien estaba a un mes de concluir la primaria.
La ceremonia se realizó en la Escuela Santa Lucía, centro educativo donde estudiaba el menor y en el que sus compañeros y docentes le rindieron homenaje.
A través de sus redes sociales, la institución educativa compartió un mensaje dedicado al estudiante y a sus familiares.
“Que Dios le conceda el descanso eterno y brinde fortaleza a su familia. Su recuerdo permanecerá siempre en nuestros corazones”, expresó la escuela.
Dereck falleció el pasado domingo cuando regresaba de una pulpería hacia su casa y quedó en medio de una balacera. En el mismo ataque también murió un hombre adulto.
Tras el doble homicidio, las autoridades detuvieron inicialmente a cinco personas sospechosas de estar vinculadas con el ataque armado.
Sin embargo, los detenidos quedaron en libertad debido a que la Fiscalía no contaba con pruebas suficientes para relacionarlos con los hechos.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar quiénes fueron los responsables.