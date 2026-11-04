Sporting toma la cima y se ilusiona con llegar a la final

Sporting FC dio un golpe importante en la lucha por el liderato del Torneo de Apertura 2026, luego de vencer 3-1 a Pérez Zeledón en el inicio de la jornada 15 del campeonato nacional.

El conjunto dirigido por Andrés Carevic resolvió buena parte del compromiso durante la primera mitad. Alexander López abrió el marcador al minuto 33, mientras que Randy Ramírez amplió la ventaja al 38. Dos minutos después, Josimar Méndez apareció para colocar el 3-0 y encaminar la victoria de los locales.

Publicidad

En 3 puntos Sporting FC dio un golpe importante en la lucha por el liderato del Torneo de Apertura 2026, luego de vencer 3-1 a Pérez Zeledón en el inicio de la jornada 15 del campeonato nacional. El conjunto dirigido por Andrés Carevic resolvió buena parte del compromiso durante la primera mitad. Por ahora, los albinegros levantan la mano como candidatos y mantienen viva la ilusión de alcanzar una final histórica para la institución.

Antes del descanso, Allan Fallas consiguió descontar para los generaleños, quienes intentaron reaccionar durante el segundo tiempo, pero no lograron modificar el resultado.

Con esta victoria, Sporting alcanzó las 30 unidades y asumió el primer puesto de la tabla, superando momentáneamente a Cartaginés, que cuenta con 27 puntos y un partido menos.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

El rendimiento del equipo albinegro lo coloca como uno de los principales protagonistas del certamen. Su capacidad para conseguir resultados y mantenerse en la parte alta representa una oportunidad importante para aspirar a disputar las instancias finales.

Sin embargo, el desafío será mantener la regularidad en las jornadas restantes. Sporting tendrá que demostrar que puede sostener su nivel ante rivales directos, especialmente en un cierre de campeonato donde cada punto puede resultar determinante.

Por ahora, los albinegros levantan la mano como candidatos y mantienen viva la ilusión de alcanzar una final histórica para la institución.