Cuatro equipos pelean por demostrar quién es el mejor del Apertura

La lucha por el protagonismo del Torneo de Apertura 2026 está cada vez más disputada. Sporting FC, Cartaginés, Saprissa y Alajuelense se mantienen entre los principales equipos de la clasificación, aunque sus números reflejan diferentes fortalezas durante el campeonato.

Tras la victoria de Sporting 3-1 frente a Pérez Zeledón, el conjunto albinegro alcanzó los 30 puntos y se colocó en el primer lugar, con nueve victorias, tres empates y tres derrotas en 15 presentaciones.

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En 3 puntos La lucha por el protagonismo del Torneo de Apertura 2026 está cada vez más disputada. Tras la victoria de Sporting 3-1 frente a Pérez Zeledón, el conjunto albinegro alcanzó los 30 puntos y se colocó en el primer lugar, con nueve victorias, tres empates y tres derrotas en 15 presentaciones. Con varias jornadas todavía por disputarse, la disputa por los primeros lugares promete mantenerse abierta.

Por su parte, Cartaginés ocupa la segunda posición con 27 unidades, producto de nueve triunfos y cinco derrotas. Los brumosos cuentan con un partido menos que Sporting, por lo que todavía tienen posibilidades de recuperar el liderato y mantenerse como uno de los principales candidatos al título.

Saprissa también aparece en la pelea con 25 puntos. Aunque se encuentra por debajo de los dos primeros lugares, el conjunto morado presenta una diferencia de goles de +13, la mejor entre los cuatro equipos mencionados, gracias a sus 27 anotaciones a favor y solamente 14 en contra.

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Alajuelense completa este grupo con 23 unidades. Los rojinegros registran seis victorias, cinco empates y tres derrotas, números que los mantienen en la lucha por los primeros puestos y con la posibilidad de mejorar su posición en las jornadas restantes.

Los datos muestran que no existe un dominador absoluto del campeonato. Sporting destaca por su posición en la tabla, Cartaginés por su cantidad de victorias, Saprissa por su diferencia de goles y Alajuelense por su regularidad en los resultados.

Con varias jornadas todavía por disputarse, la disputa por los primeros lugares promete mantenerse abierta. La pregunta ahora es cuál de estos equipos conseguirá sostener su rendimiento y llegar en mejores condiciones a las instancias decisivas del Apertura 2026.