¡Rompió el silencio! Jesús Owono habla tras la muerte de Jesús de Miguel

El silencio terminó. El portero ecuatoguineano Jesús Owono finalmente se pronunció sobre la tragedia que sacudió al fútbol español, luego del fallecimiento del delantero del CD Tenerife, Jesús de Miguel, quien perdió la vida tras un fuerte choque con el guardameta durante el encuentro disputado el pasado lunes.

A través de un comunicado difundido por el FC Andorra, Owono expresó el profundo sufrimiento que atraviesa desde lo ocurrido.

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«Estos están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado. Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús», manifestó.

El arquero también dedicó palabras a los seres queridos del futbolista fallecido.

En 3 puntos El silencio terminó. El portero ecuatoguineano Jesús Owono finalmente se pronunció sobre la tragedia que sacudió al fútbol español, luego del fallecimiento del delantero del CD Tenerife. A través de un comunicado difundido por el FC Andorra, Owono expresó el profundo sufrimiento que atraviesa desde lo ocurrido. El fútbol quedó en segundo plano. La pérdida de una vida humana es lo que hoy mantiene de luto a Tenerife y al mundo del deporte.

«Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían», agregó.

Owono reconoció que todavía quedan muchas cuestiones por abordar y dejó claro que está dispuesto a enfrentar lo que venga.

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«Sé que habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto. Pero ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz, Jesús».

¿Qué pasó con el portero después de la tragedia?

El guardameta recibió fuertes críticas y ataques en las redes sociales después del incidente. Incluso, trascendió que desactivó su cuenta de Instagram ante los mensajes de odio que estaba recibiendo.

Su compañero Lautaro Spatz también salió en su defensa y aseguró que Owono está profundamente afectado por lo sucedido y que nunca habría tenido intención de hacerle daño a otro futbolista.

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La Federación Ecuatoguineana de Fútbol igualmente manifestó su respaldo humano y profesional al guardameta, de 25 años.

La muerte de Jesús de Miguel también abrió un proceso de investigación por parte de las autoridades españolas para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

La investigación deberá analizar las imágenes del encuentro y las circunstancias de la acción que terminó con el delantero hospitalizado y posteriormente fallecido.

El caso ha provocado una enorme conmoción y vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre los accidentes y los riesgos que pueden presentarse dentro de un terreno de juego.

Por ahora, Owono enfrenta uno de los episodios más difíciles de su carrera y de su vida personal. Su mensaje deja claro que la tragedia lo ha marcado profundamente.

El fútbol quedó en segundo plano. La pérdida de una vida humana es lo que hoy mantiene de luto a Tenerife y al mundo del deporte.