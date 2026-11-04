Argentina presentó sus convocados para enfrentar a Costa Rica: Scaloni apuesta por novedades y el regreso de Montiel

La selección de Argentina definió los 28 futbolistas convocados para afrontar sus próximos compromisos internacionales. El entrenador Lionel Scaloni presentó la nómina para los amistosos ante Uruguay y Costa Rica, dos encuentros que marcarán el cierre de su calendario internacional de 2026.

El primer partido será el viernes 13 de noviembre frente a Uruguay, en La Bombonera, mientras que el martes 17 la Albiceleste recibirá a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba.

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La convocatoria tiene un significado especial, pues llega después de la despedida de Lionel Messi de la selección argentina. El delantero disputó su último encuentro con la camiseta albiceleste el 6 de octubre ante Benín, marcando el final de una etapa histórica para el combinado sudamericano.

La lista reúne futbolistas habituales del proceso de Scaloni y nombres que buscan ganar protagonismo en la selección mayor.

En 3 puntos La selección de Argentina definió los 28 futbolistas convocados para afrontar sus próximos compromisos internacionales. El primer partido será el viernes 13 de noviembre frente a Uruguay, en La Bombonera, mientras que el martes 17 la Albiceleste recibirá a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba. El encuentro del martes 17 de noviembre, en Córdoba, será el segundo compromiso de la Albiceleste en esta fecha FIFA, en una jornada que permitirá continuar observando la evolución del equipo bajo la dirección de Lionel Scaloni.

Porteros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Juan Musso y Santiago Beltrán.

Defensas: Gonzalo Montiel, Agustín Giay, Aaron Anselmino, Mariano Troilo, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico y Román Vega.

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Centrocampistas: Ezequiel Fernández, Máximo Perrone, Exequiel Palacios, Valentín Barco, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Nicolás Paz, Matías Soulé y Franco Mastantuono.

Delanteros: Giuliano Simeone, Gianluca Prestianni, Thiago Almada, José López, Santiago Castro y Julián Álvarez.

Uno de los nombres que destaca en la convocatoria es Aaron Anselmino, del Chelsea de Inglaterra, quien recibió su primera citación a la selección mayor. El defensor tendrá la oportunidad de incorporarse al grupo y buscar un espacio dentro de los planes del seleccionador.

También aparece Mariano Troilo, quien ya había sido convocado en mayo de 2025 y ahora busca su debut con la camiseta argentina. Por su parte, Gonzalo Montiel regresa a la nómina tras quedar fuera de las convocatorias de septiembre y octubre.

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Sin embargo, Argentina no contará con todos sus referentes. El delantero Lautaro Martínez y el defensor Cristian Romero quedaron fuera por lesión. Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso tampoco fueron incluidos por decisión técnica.

A ellos se suman Leandro Paredes y Nahuel Molina, quienes no aparecen en la convocatoria debido a sus respectivas suspensiones.

Otra situación que genera atención es la de Emiliano Martínez. El guardameta fue convocado pese a sufrir una fractura de mandíbula, por lo que su evolución física será determinante para conocer si podrá estar disponible para los encuentros de noviembre.

¿Cómo se prepara Argentina para enfrentar a Costa Rica?

Argentina afrontará la fecha FIFA de noviembre con dos compromisos consecutivos en territorio local. Primero se medirá con Uruguay el viernes 13 en La Bombonera y posteriormente recibirá a Costa Rica el martes 17 en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba.

La planificación deportiva estará marcada por la evaluación de los jugadores disponibles y las alternativas para cubrir las ausencias. Los amistosos también permitirán observar a los futbolistas que buscan consolidarse en el equipo nacional.

Para Costa Rica, el encuentro representará una nueva oportunidad de medirse ante el combinado argentino en un compromiso internacional.

Argentina llegará al amistoso contra Costa Rica con una convocatoria de 28 jugadores y varios temas de interés: la ausencia de Lionel Messi, las bajas por lesión, las suspensiones y las oportunidades para nuevos futbolistas.

El encuentro del martes 17 de noviembre, en Córdoba, será el segundo compromiso de la Albiceleste en esta fecha FIFA, en una jornada que permitirá continuar observando la evolución del equipo bajo la dirección de Lionel Scaloni.