Desde pequeños, muchos niños sueñan con vestir el uniforme de bombero, subir a un camión de emergencias, escuchar sus sirenas y convertirse en esos héroes que salen a salvar vidas cuando otros están en peligro.

Ahora, para algunos, ese sueño de infancia podría convertirse en realidad.

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El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica abrió un nuevo proceso de reclutamiento para incorporar personal a sus filas, específicamente en el área de Emergencias Médicas.

La institución busca personas con vocación de servicio, formación profesional y experiencia en la atención prehospitalaria, dispuestas a asumir la responsabilidad de proteger y salvar vidas.

En 3 puntos Desde pequeños, muchos niños sueñan con vestir el uniforme de bombero, subir a un camión de emergencias, escuchar sus sirenas y convertirse en esos héroes que salen a salvar vidas cuando otros están en peligro. Ahora, para algunos, ese sueño de infancia podría convertirse en realidad. Para quienes crecieron admirando la labor de los bomberos y soñando con algún día formar parte de esta institución.

La convocatoria contempla oportunidades laborales en las siete provincias del país, con un salario mensual de ₡858.179 y la posibilidad de obtener un nombramiento en propiedad, una vez superado el periodo de prueba.

Las personas interesadas en formar parte de la institución deben cumplir con las siguientes condiciones:

* Contar con bachillerato en Educación Media.

* Poseer un diplomado en Emergencias Médicas o una formación equivalente o superior.

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* Contar con experiencia en servicios prehospitalarios.

* Estar autorizado y activo como Tecnólogo en Emergencias Médicas ante el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica.

* Tener conocimientos en el manejo de herramientas informáticas.

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* Gozar de buena salud y condición física.

Además del salario, quienes resulten contratados tendrán acceso a los beneficios establecidos en la Convención Colectiva de la institución, entre ellos servicios de salud, capacitación profesional y programas de acondicionamiento físico.

Las personas interesadas tienen hasta el próximo 30 de diciembre de 2026 para completar el formulario de inscripción habilitado por el Cuerpo de Bomberos: ingrese aquí

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La institución recomienda completar el formulario en una sola sesión para evitar inconvenientes durante el proceso.

Asimismo, quienes tengan dudas pueden escribir al correo electrónico [email protected].

Para quienes crecieron admirando la labor de los bomberos y soñando con algún día formar parte de esta institución, esta convocatoria representa una oportunidad para transformar aquella ilusión de infancia en una profesión dedicada a salvar vidas.

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