Costa Rica se prepara para disfrutar del penúltimo feriado del 2026, el próximo martes 1 de diciembre, cuando el país conmemora los 78 años de la Abolición del Ejército.

Sin embargo, esta fecha genera una serie de dudas entre los trabajadores, principalmente sobre si deben presentarse a laborar, cuánto dinero recibirán y si sus patronos están obligados a pagarles doble.

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De acuerdo con el artículo 148 del Código de Trabajo, el 1 de diciembre es un feriado de pago no obligatorio y su disfrute se mantiene el propio martes, por lo que no se traslada a ningún otro día de la semana.

Ahora bien, que sea de pago no obligatorio no significa que todos los trabajadores dejarán de recibir su salario si disfrutan del día libre.

En 3 puntos Costa Rica se prepara para disfrutar del penúltimo feriado del 2026, el próximo martes 1 de diciembre, cuando el país conmemora los 78 años de la Abolición del Ejército. Sin embargo, esta fecha genera una serie de dudas entre los trabajadores, principalmente sobre si deben presentarse a laborar, cuánto dinero recibirán y si sus patronos están obligados a pagarles doble. El último feriado del año será el viernes 25 de diciembre, con motivo de la celebración de la Navidad.

Según las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el reconocimiento económico de este feriado depende de la modalidad de pago salarial que utiliza cada empresa.

En el caso de quienes reciben su salario mensual o quincenal, así como aquellos que reciben pago semanal en establecimientos comerciales, se presentan las siguientes condiciones:

* Si no trabajan, reciben su salario completo, sin ningún rebajo.

* Si trabajan, deben recibir pago doble por la jornada ordinaria de ese día.

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* Si realizan horas extra, estas deben pagarse al triple de su valor ordinario.

Por ejemplo, si una persona gana ₡15.000 diarios y trabaja durante el feriado, deberá recibir un total de ₡30.000 por su jornada ordinaria, de los cuales ₡15.000 ya están incluidos en su salario habitual.

La situación es diferente para quienes reciben su salario semanal en actividades no comerciales, bajo la modalidad que remunera únicamente los días efectivamente trabajados.

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* Si no trabajan, el patrono no está obligado a pagarles ese día.

* Si trabajan, reciben el pago sencillo de una jornada ordinaria.

* Si realizan horas extra, estas se pagan a tiempo y medio.

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Como regla general, todas las personas trabajadoras tienen derecho a disfrutar del feriado, independientemente de su modalidad salarial.

El hecho de que sea de pago no obligatorio tampoco faculta al patrono para exigirle al trabajador que se presente a laborar ni para sancionarlo por negarse, salvo las excepciones contempladas en los artículos 150 y 151 del Código de Trabajo.

Estas disposiciones también deben ser respetadas por las empresas extranjeras y multinacionales que operan en territorio costarricense.

El último feriado del año será el viernes 25 de diciembre, con motivo de la celebración de la Navidad. A diferencia del Día de la Abolición del Ejército, esa fecha sí es de pago obligatorio y permitirá disfrutar de un fin de semana largo a quienes descansan sábado y domingo.

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