SEGUNDA ENTREGA DE LA SERIE: Rusia y América Latina: entre las promesas y la realidad

Durante años, Rusia ha proyectado la imagen de una potencia capaz de ofrecer respaldo político, militar y económico a sus socios internacionales. Acuerdos estratégicos, ventas de armamento, visitas diplomáticas y promesas de cooperación han acompañado su expansión en diferentes regiones del mundo.

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Sin embargo, desde diciembre de 2024, Moscú ha presenciado una sucesión de acontecimientos que han puesto a prueba sus relaciones estratégicas internacionales.

La caída de uno de sus principales aliados en Medio Oriente, la captura de uno de sus socios políticos más cercanos en América Latina y el agravamiento de la crisis energética cubana plantean interrogantes sobre los alcances de esa cooperación.

En 3 puntos SEGUNDA ENTREGA DE LA SERIE: Rusia y América Latina: entre las promesas y la realidad Durante años, Rusia ha proyectado la imagen de una potencia capaz de ofrecer respaldo político, militar y económico a sus socios internacionales. Este reportaje forma parte de la serie especial Rusia y América Latina: entre las promesas y la realidad, que analiza los alcances, resultados y desafíos de las relaciones estratégicas de Moscú con la región.

Aunque cada uno de estos acontecimientos responde a circunstancias diferentes, todos permiten examinar una cuestión fundamental: ¿hasta dónde está dispuesto y en condiciones de llegar el Kremlin cuando sus aliados enfrentan situaciones críticas?

La pregunta adquiere especial relevancia para Nicaragua, cuyo gobierno continúa fortaleciendo sus relaciones militares con Rusia mediante nuevos acuerdos de cooperación.

Siria: una década de respaldo militar que no evitó la caída de Al-Ásad

En septiembre de 2015, Rusia intervino militarmente en Siria para respaldar al gobierno de Bashar al-Ásad, que enfrentaba una guerra civil y serias dificultades para mantener el control del territorio.

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La intervención rusa modificó el equilibrio del conflicto y contribuyó a que el mandatario sirio permaneciera en el poder durante casi una década adicional.

Paralelamente, Moscú consolidó su presencia militar en una región de enorme importancia geopolítica, particularmente mediante sus instalaciones navales y aéreas en territorio sirio.

Durante años, Siria constituyó uno de los ejemplos más importantes de la capacidad rusa para respaldar militarmente a sus aliados.

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Pero esa situación cambió en diciembre de 2024.

El avance de las fuerzas opositoras culminó el 8 de diciembre con la caída del gobierno de Al-Ásad, quien abandonó Siria y recibió asilo en Rusia.

Pese a su prolongada presencia militar en territorio sirio, Moscú no consiguió evitar el desenlace.

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Análisis del Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad (SWP) examinan las limitaciones de la intervención rusa y las consecuencias geopolíticas de la caída del gobierno sirio.

La reacción posterior del Kremlin también resulta significativa. Mientras concedía refugio a su antiguo aliado, Moscú estableció contactos con las nuevas autoridades sirias, particularmente en torno al futuro de su presencia militar en ese país.

El respaldo personal a Al-Ásad no impidió que Rusia buscara preservar sus intereses mediante el diálogo con quienes lo desplazaron del poder.

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Venezuela: una asociación estratégica puesta a prueba

Durante más de dos décadas, Venezuela se consolidó como uno de los principales socios políticos y militares de Rusia en América Latina.

La relación, impulsada inicialmente durante el gobierno de Hugo Chávez y posteriormente fortalecida por Nicolás Maduro, incluyó la adquisición de aeronaves, helicópteros, sistemas de defensa aérea y otros equipos militares de fabricación rusa.

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Los vínculos también se extendieron al sector petrolero, la cooperación tecnológica y las relaciones diplomáticas.

El entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (hoy preso por narcotráfico y otros cargos) junto a Vladimir Putin.

El 7 de mayo de 2025, Vladimir Putin y Nicolás Maduro firmaron en Moscú un tratado de asociación estratégica y cooperación que buscaba profundizar las relaciones entre ambos países.

Rusia ratificó dicho tratado el 27 de octubre de ese mismo año.

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Menos de ocho meses después de su firma, esa relación enfrentó una de sus pruebas más significativas.

El 3 de enero de 2026, Maduro fue capturado durante una operación militar extranjera en territorio venezolano.

La reacción rusa se concentró fundamentalmente en condenas diplomáticas y expresiones de solidaridad. No se documentó una intervención militar directa de Moscú para impedir su captura.

El Centro de Estudios Orientales de Polonia (OSW), especializado en el análisis de Rusia y Europa Oriental, examinó la respuesta del Kremlin y las limitaciones de su actuación frente a los acontecimientos.

La ausencia de una intervención militar no demuestra por sí sola que Rusia incumpliera una obligación contractual, pues una asociación estratégica no equivale necesariamente a un tratado de defensa mutua.

Sin embargo, el episodio evidencia la distancia que puede existir entre el respaldo político, la cooperación militar y la asistencia efectiva durante una crisis.

Los años de acercamiento diplomático, los acuerdos bilaterales y las adquisiciones militares no se tradujeron, en este caso, en una intervención rusa directa que impidiera la captura de Maduro.

Cuba: una amistad histórica frente a una emergencia energética

Cuba representa otro escenario en el que los compromisos internacionales de Rusia son sometidos a prueba, aunque bajo circunstancias considerablemente distintas.

La isla mantiene una relación histórica con Moscú que se remonta a los tiempos de la Unión Soviética.

Durante décadas, esa cooperación ha incluido suministros energéticos, financiamiento, asistencia técnica e iniciativas comerciales.

En 2026, la crisis energética cubana alcanza niveles que afectan directamente la vida cotidiana de sus habitantes, con prolongadas interrupciones eléctricas y dificultades para garantizar servicios esenciales.

El 31 de marzo de 2026 llegó a Matanzas un cargamento ruso de aproximadamente 100.000 toneladas de petróleo, enviado como ayuda humanitaria.

Los productos derivados de ese suministro comenzaron a distribuirse durante abril, permitiendo aliviar temporalmente parte de la escasez de combustibles.

La entrega constituye una muestra concreta del respaldo material ruso. No obstante, las dimensiones de la crisis cubana evidencian que un cargamento extraordinario no puede sustituir una solución energética sostenible.

En abril, Moscú anunció el envío de un segundo cargamento petrolero. Sin embargo, informaciones posteriores indicaron que su llegada a Cuba no se concretó.

En octubre de 2026, el viceministro ruso de Relaciones Exteriores, Alexander Alimov, reconoció la existencia de dificultades logísticas para mantener el suministro de ayuda humanitaria a la isla.

El deterioro de la infraestructura eléctrica, las dificultades financieras, las restricciones externas al abastecimiento y la dependencia de combustibles importados son factores que agravan la situación cubana.

En este caso, Rusia sí proporcionó asistencia material. La interrogante radica en la continuidad y suficiencia de esa ayuda frente a las necesidades de millones de personas.

Entre la lealtad política y los intereses estratégicos

Las experiencias de Siria, Venezuela y Cuba permiten identificar diferentes dimensiones de la política exterior rusa.

En Siria, Moscú proporcionó durante años asistencia militar directa, pero no logró evitar la caída de su aliado.

En Venezuela, mantuvo una estrecha relación política y militar, aunque su respuesta inmediata ante la captura de Maduro fue esencialmente diplomática.

En Cuba, entregó recursos energéticos concretos, cuyo impacto resultó limitado frente a una crisis estructural.

Los tres acontecimientos muestran que las relaciones estratégicas internacionales están condicionadas por los recursos disponibles, las obligaciones jurídicas, las prioridades nacionales y las circunstancias particulares de cada conflicto.

Desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania, en febrero de 2022, Rusia enfrenta exigencias militares y económicas que deben considerarse al evaluar su capacidad de actuación en otras regiones.

La asistencia a socios internacionales compite con las necesidades presupuestarias, industriales y logísticas del propio Estado ruso.

Determinar si una respuesta limitada obedece a una falta de capacidad o a una decisión política requiere examinar cada caso por separado.

Mientras estos acontecimientos se desarrollan, Nicaragua continúa ampliando su cooperación militar con Rusia.

Los acuerdos suscritos entre Managua y Moscú contemplan ámbitos como la capacitación, el suministro de equipos militares y la asistencia técnica.

Sin embargo, los antecedentes internacionales plantean preguntas que trascienden las declaraciones oficiales de amistad.

¿Qué garantías de asistencia contienen los convenios? ¿Existen obligaciones vinculantes ante una emergencia? ¿Qué mecanismos aseguran la continuidad del suministro de equipos y repuestos? ¿Cuáles son los compromisos financieros adquiridos por Nicaragua?

Las respuestas permitirían establecer con mayor claridad los beneficios y las limitaciones de esta cooperación.

También resulta importante diferenciar los intereses de las autoridades gubernamentales de las necesidades permanentes del Estado y de su población.

Los acuerdos internacionales pueden extender sus efectos durante décadas, incluso después de que cambien los gobiernos que los suscribieron.

Por esa razón, su evaluación requiere información sobre costos, obligaciones, mecanismos de fiscalización y resultados verificables.

La experiencia internacional de Rusia demuestra que su respaldo puede adoptar formas muy distintas: desde una intervención militar prolongada hasta asistencia económica, refugio político o expresiones diplomáticas de solidaridad.

Ninguna de estas modalidades implica automáticamente la existencia de las demás.

Los acontecimientos de Siria, Venezuela y Cuba ofrecen elementos para examinar qué significa realmente ser un socio estratégico de Moscú y cuáles son las limitaciones de esa relación.

Para comprender el alcance de los acuerdos con Nicaragua, será necesario contrastar las expectativas políticas con las garantías escritas y los compromisos que Rusia está efectivamente en condiciones de cumplir.

La firma de una asociación estratégica marca el inicio de una relación formal. Su verdadera dimensión se revela cuando las circunstancias obligan a poner a prueba lo acordado.

Este reportaje forma parte de la serie especial Rusia y América Latina: entre las promesas y la realidad, que analiza los alcances, resultados y desafíos de las relaciones estratégicas de Moscú con la región.

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