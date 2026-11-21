PRIMERA ENTREGA DE LA SERIE: Rusia y América Latina: entre las promesas y la realidad

Nicaragua continúa estrechando sus relaciones militares con Rusia, una potencia que atraviesa uno de los períodos más complejos de su historia reciente y cuya capacidad para atender sus compromisos internacionales enfrenta importantes desafíos.

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El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo profundiza su acercamiento al Kremlin mediante un nuevo acuerdo de cooperación técnico-militar, suscrito en septiembre de 2026, que amplía las posibilidades de adquisición, mantenimiento y modernización de equipos militares.

El convenio se suma al acuerdo de cooperación militar firmado en septiembre de 2025 y ratificado por Rusia en mayo de 2026, con el propósito de fortalecer la relación entre las fuerzas armadas de ambos países.

En 3 puntos PRIMERA ENTREGA DE LA SERIE: Rusia y América Latina: entre las promesas y la realidad Nicaragua continúa estrechando sus relaciones militares con Rusia, una potencia que atraviesa uno de los períodos más complejos de su historia reciente y cuya capacidad para atender sus compromisos internacionales enfrenta importantes… La verdadera dimensión de la alianza entre Managua y Moscú no se medirá por la cantidad de acuerdos firmados, las ceremonias oficiales o las declaraciones de amistad.

Sin embargo, más allá de las declaraciones de amistad y solidaridad que acompañan estos acercamientos, surge una interrogante: ¿qué garantías reales obtiene Nicaragua de una potencia que concentra buena parte de sus esfuerzos militares en su propio conflicto armado?

La cooperación militar entre Nicaragua y Rusia no es nueva. Durante décadas, Moscú ha suministrado armamento, vehículos, aeronaves y capacitación al país centroamericano.

Esta relación ha permitido al Ejército nicaragüense acceder a equipos y conocimientos especializados, pero también ha creado vínculos tecnológicos y operativos cuya continuidad depende, en buena medida, de la disponibilidad de suministros rusos.

Adquirir armamento extranjero no representa únicamente una inversión inicial. También implica gastos recurrentes en mantenimiento, repuestos, actualizaciones tecnológicas y capacitación del personal.

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Vladimir Putin junto a Daniel Ortega en uno de sus encuentros.

Cuando estos servicios dependen de un mismo proveedor, las dificultades económicas, industriales o militares de ese país pueden terminar afectando la operatividad de los equipos adquiridos.

El nuevo convenio establece, además, restricciones para transferir a terceros países equipos, documentación técnica y otros productos militares obtenidos mediante la cooperación bilateral, salvo autorización previa y escrita de la otra parte.

Aunque este tipo de disposiciones es habitual en los acuerdos internacionales de armamento, también plantea interrogantes sobre el margen de autonomía que tendrá Nicaragua para administrar los recursos militares adquiridos.

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El fortalecimiento de las relaciones militares entre Managua y Moscú coincide con una significativa contracción de las exportaciones rusas de armamento.

De acuerdo con el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI), el volumen de las exportaciones rusas de armamento convencional mayor disminuyó un 64% durante el período 2021-2025, en comparación con el quinquenio 2016-2020.

La cifra evidencia una transformación en la capacidad exportadora de una potencia que históricamente ha figurado entre los principales proveedores de armamento del mundo.

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La guerra en Ucrania, las necesidades de abastecimiento de sus propias fuerzas militares y las restricciones internacionales representan factores que condicionan la industria de defensa rusa.

Aunque la disminución de las exportaciones no significa necesariamente un incumplimiento de los compromisos adquiridos con Nicaragua, sí plantea dudas sobre los plazos de entrega, la disponibilidad de repuestos y la continuidad de la asistencia técnica.

Para Managua, la pregunta es hasta qué punto Moscú podrá atender sus necesidades militares mientras enfrenta las exigencias de un conflicto prolongado.

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Cooperación militar no significa protección garantizada

Uno de los aspectos que merece especial atención es la diferencia entre un acuerdo de cooperación militar y un tratado de defensa mutua.

La realización de ejercicios conjuntos, el intercambio de conocimientos, la capacitación de oficiales y el suministro de armamento no implican necesariamente que una potencia esté obligada a intervenir militarmente cuando su socio atraviesa una crisis.

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Los alcances conocidos de los convenios entre Nicaragua y Rusia no permiten establecer la existencia de una garantía automática de intervención militar en defensa del gobierno nicaragüense.

Los acontecimientos recientes en Venezuela ilustran esa diferencia.

Pese a los años de cooperación militar y acercamiento político entre Caracas y Moscú, Rusia no intervino militarmente para impedir la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026. Su respuesta se concentró en el ámbito diplomático.

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Un antecedente similar, aunque bajo circunstancias diferentes, se registra en Siria, donde la caída del gobierno de Bashar al-Ásad en diciembre de 2024 ocurrió pese al respaldo militar que Rusia le había proporcionado durante años.

Ambos episodios muestran que la cooperación estratégica con Moscú no constituye, por sí misma, una garantía de permanencia en el poder.

Más allá de las consideraciones militares, el fortalecimiento de los vínculos con Rusia también plantea interrogantes económicas para Nicaragua.

¿Cuánto costará mantener los equipos adquiridos? ¿Qué recursos públicos deberán destinarse a la modernización militar? ¿Qué garantías existen sobre la disponibilidad de repuestos? ¿Quién asumirá los costos ante eventuales incumplimientos?

Los acuerdos de cooperación establecen marcos generales, pero conocer su verdadero impacto económico requiere acceder a los contratos específicos, las condiciones de financiamiento y las obligaciones presupuestarias.

Esta información resulta particularmente relevante en un país que también enfrenta necesidades de inversión en infraestructura, educación, salud, generación de empleo y desarrollo productivo.

Sin datos detallados sobre los compromisos financieros, resulta difícil determinar si los beneficios de la cooperación militar compensan sus costos presentes y futuros.

Mientras Nicaragua busca fortalecer sus capacidades militares, Rusia encuentra en el país centroamericano un espacio para mantener su presencia internacional y ampliar sus relaciones políticas y diplomáticas en América Latina.

La cooperación le permite a Moscú conservar vínculos con fuerzas armadas extranjeras, promover sus tecnologías militares y mantener canales de interlocución fuera de su entorno geográfico inmediato.

Los gobiernos de ambos países presentan esta relación como una oportunidad de cooperación y fortalecimiento de sus capacidades de defensa.

Sin embargo, los intereses estratégicos de dos naciones no siempre coinciden plenamente, especialmente cuando existen diferencias tan pronunciadas en su tamaño, capacidad económica y poder militar.

Una relación de estas características exige evaluar no solamente los beneficios inmediatos, sino también las obligaciones que podrían prolongarse durante décadas.

Una alianza que debe demostrar sus beneficios

La firma de nuevos convenios militares entre Nicaragua y Rusia constituye una señal del fortalecimiento de sus relaciones bilaterales, pero no permite anticipar por sí sola cuáles serán sus resultados.

La disponibilidad de equipos, el cumplimiento de los contratos, los costos de mantenimiento, la transferencia efectiva de conocimientos y la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia serán indicadores determinantes para evaluar esta cooperación.

También será necesario distinguir entre el respaldo político que Moscú ofrece a las autoridades nicaragüenses y los beneficios concretos que esa relación genera para el país.

En momentos en que Rusia enfrenta importantes desafíos militares, económicos y diplomáticos, el alcance real de sus compromisos internacionales merece un escrutinio especial.

La verdadera dimensión de la alianza entre Managua y Moscú no se medirá por la cantidad de acuerdos firmados, las ceremonias oficiales o las declaraciones de amistad, sino por la capacidad de ambas partes para cumplir sus compromisos cuando las circunstancias se tornen adversas.

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