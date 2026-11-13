¡Caos aéreo en Estados Unidos! Ordenan detener todos los despegues por una falla en las comunicaciones

Una situación extraordinaria se registra este viernes 13 de noviembre en Estados Unidos, luego de que la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenara suspender los despegues en todos los aeropuertos del país debido a problemas en los sistemas de comunicación del control de tránsito aéreo.

La decisión se tomó como medida preventiva para garantizar la seguridad de las operaciones aéreas, mientras equipos técnicos investigan el origen de la falla.

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El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, confirmó que los problemas afectan a los 22 centros regionales encargados de controlar y coordinar los vuelos que se desplazan por el espacio aéreo del país.

La orden establece que las aeronaves que todavía se encuentran en tierra no pueden despegar hasta que las autoridades autoricen la reanudación de las operaciones.

En 3 puntos Una situación extraordinaria se registra este viernes 13 de noviembre en Estados Unidos. La decisión se tomó como medida preventiva para garantizar la seguridad de las operaciones aéreas, mientras equipos técnicos investigan el origen de la falla. Las autoridades estadounidenses mantienen abierta la investigación para determinar qué provocó los problemas de comunicación y cuándo podrán normalizarse completamente las operaciones aéreas.

Sin embargo, los aviones que ya estaban en vuelo pueden continuar sus trayectos, mientras que las llegadas internacionales se administran de manera individual.

La emergencia ocurre en medio de una intensa jornada de operaciones aéreas. De acuerdo con los registros de FlightAware citados por reportes internacionales, cerca de 7.000 vuelos registraban retrasos o cancelaciones en Estados Unidos, aunque no se ha determinado cuántos casos están directamente relacionados con esta falla.

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La situación genera incertidumbre entre miles de pasajeros que tenían previsto viajar durante la tarde y noche de este viernes.

¿Qué pasará con los vuelos hacia Costa Rica?

La suspensión también podría tener repercusiones en los vuelos que conectan Estados Unidos con Costa Rica, principalmente aquellos con destino al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en Alajuela, y al Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, en Liberia.

Por ahora, no existe confirmación sobre cuáles vuelos hacia territorio costarricense podrían sufrir atrasos o cancelaciones como consecuencia directa de esta emergencia.

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Las personas que tengan viajes programados desde o hacia Estados Unidos deben consultar con sus respectivas aerolíneas antes de trasladarse al aeropuerto.

La suspensión de despegues a escala nacional es una medida poco frecuente en Estados Unidos.

Un episodio similar ocurrió en enero de 2023, cuando una falla informática en un sistema de información para pilotos obligó a detener temporalmente las salidas de vuelos.

Anteriormente, una paralización nacional se había producido tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Las autoridades estadounidenses mantienen abierta la investigación para determinar qué provocó los problemas de comunicación y cuándo podrán normalizarse completamente las operaciones aéreas.