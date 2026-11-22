TERCERA ENTREGA DE LA SERIE: Rusia y América Latina: entre las promesas y la realidad

Con un gasto militar estimado en 190.000 millones de dólares, una caída del 64% en el volumen de sus exportaciones de armamento y una economía que pierde dinamismo, Moscú enfrenta interrogantes sobre su capacidad para sostener los compromisos adquiridos con sus socios latinoamericanos.

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Rusia continúa promoviendo acuerdos militares, económicos y tecnológicos en América Latina mientras enfrenta las crecientes exigencias de una guerra que consume recursos financieros, industriales y humanos.

El Kremlin mantiene su discurso de cooperación internacional, anuncia nuevos convenios y fortalece sus relaciones diplomáticas con gobiernos de la región. Sin embargo, los indicadores económicos y militares muestran un escenario que merece especial atención.

En 3 puntos TERCERA ENTREGA DE LA SERIE: Rusia y América Latina: entre las promesas y la realidad Con un gasto militar estimado en 190.000 millones de dólares, una caída del 64% en el volumen de sus exportaciones de armamento y una economía que pierde dinamismo. Con este reportaje concluye la serie especial Rusia y América Latina: entre las promesas y la realidad, una investigación sobre los alcances de la cooperación rusa.

La prolongación de la guerra en Ucrania, el incremento del gasto militar, las restricciones comerciales internacionales y la desaceleración económica plantean interrogantes sobre la capacidad de Moscú para convertir sus compromisos internacionales en resultados concretos.

Para países como Nicaragua, Venezuela y Cuba, que durante años han cultivado estrechos vínculos con Rusia, el desafío consiste en determinar hasta qué punto esas relaciones pueden traducirse en beneficios sostenibles.

Las cifras del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI) permiten dimensionar las prioridades actuales de Rusia.

Según las estimaciones de este organismo, en 2025 el gasto militar ruso alcanzó aproximadamente los 190.000 millones de dólares, lo que representó un incremento del 5,9% respecto al año anterior, en términos reales.

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Los recursos destinados al sector militar equivalieron al 7,5% del producto interno bruto ruso.

Las exigencias presupuestarias continúan condicionando la planificación económica del país.

El proyecto presupuestario divulgado en septiembre de 2026 contempla destinar 17,1 billones de rublos a defensa durante 2027, aproximadamente un 27% más que los 13,5 billones previstos inicialmente para ese mismo año.

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Aunque se trata de una propuesta presupuestaria, estas cifras reflejan el peso que ha adquirido la defensa dentro de las prioridades del Kremlin.

El desafío para Moscú consiste en sostener sus operaciones militares, mantener el funcionamiento de su economía y, simultáneamente, atender los compromisos adquiridos con sus socios extranjeros.

El deterioro de las exportaciones militares

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Durante décadas, la industria armamentística ha constituido uno de los principales instrumentos de influencia internacional de Rusia.

La venta de equipos militares permite establecer relaciones de largo plazo que incluyen capacitación, mantenimiento, suministro de repuestos y asistencia tecnológica.

Sin embargo, este sector experimenta una significativa transformación.

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Según el SIPRI, el volumen de las exportaciones rusas de armamento convencional mayor disminuyó un 64% durante el período 2021-2025, en comparación con el quinquenio 2016-2020.

En ese mismo intervalo, la participación rusa en el volumen mundial de exportaciones de estos sistemas de armamento pasó del 21% al 6,8%.

Estas cifras corresponden al volumen de las transferencias internacionales de armamento, según la metodología del SIPRI, y no necesariamente al valor monetario de las ventas.

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Entre los factores asociados con esta caída se encuentran las necesidades de abastecimiento de las propias fuerzas armadas rusas y las dificultades derivadas de las restricciones comerciales internacionales.

Para los países que utilizan tecnología militar de fabricación rusa, esta situación adquiere especial relevancia.

El funcionamiento de aeronaves, vehículos militares y sistemas de defensa depende de una cadena de abastecimiento que debe mantenerse durante años.

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La adquisición de estos equipos puede convertirse en una fuente de vulnerabilidad cuando existen dificultades para obtener componentes, realizar reparaciones o acceder a servicios especializados.

La reducción de las exportaciones no demuestra que Rusia haya incumplido todos sus contratos internacionales. No obstante, constituye un indicador relevante para evaluar la evolución de su capacidad de abastecimiento externo.

El panorama económico tampoco está exento de dificultades.

En octubre de 2026, el Fondo Monetario Internacional situó sus previsiones de crecimiento para Rusia en apenas un 0,9% anual, tanto para 2026 como para 2027.

Por su parte, el Instituto de Economías Emergentes del Banco de Finlandia proyectó un crecimiento cercano al 1% durante 2026 y alrededor del 0,5% para 2027.

Estas previsiones contrastan con las tasas de crecimiento registradas durante 2023 y 2024, cuando la economía rusa experimentó expansiones superiores al 4%.

Aunque las proyecciones están sujetas a cambios y no constituyen resultados económicos definitivos, permiten identificar una pérdida de dinamismo respecto a años anteriores.

Los análisis del Banco de Finlandia advierten sobre desequilibrios económicos, limitaciones estructurales y dificultades para conciliar el incremento del gasto gubernamental con el control de la inflación.

Rusia conserva importantes recursos naturales, capacidad industrial y relaciones comerciales internacionales. Por lo tanto, una desaceleración económica no implica necesariamente un colapso financiero.

Sin embargo, un menor crecimiento económico puede reducir el margen disponible para atender simultáneamente las necesidades internas y los compromisos externos.

Los préstamos, proyectos de infraestructura, suministros energéticos y programas de cooperación internacional requieren recursos cuya disponibilidad debe evaluarse frente a otras prioridades presupuestarias.

América Latina: entre los anuncios y los resultados

La presencia rusa en América Latina no se limita al ámbito militar.

Moscú mantiene relaciones comerciales vinculadas con sectores como la agricultura, los fertilizantes, la energía, la minería y la tecnología.

Brasil, por ejemplo, mantiene intercambios comerciales con Rusia y desarrolla mecanismos de cooperación bilateral en diferentes actividades productivas.

El 25 de mayo de 2026 se celebró en Brasilia la decimotercera reunión de la comisión intergubernamental de cooperación económica, comercial, científica y tecnológica entre ambos países.

Durante el encuentro se abordaron asuntos relacionados con el comercio, la inversión, la agricultura, la energía, la industria y la tecnología.

Estos vínculos evidencian que Rusia conserva capacidad para mantener relaciones económicas con la región, incluso en medio de la guerra.

Sin embargo, resulta indispensable diferenciar las operaciones comerciales efectivamente realizadas de los proyectos anunciados y los compromisos cuya ejecución todavía debe comprobarse.

La firma de un memorando de entendimiento, la celebración de una reunión diplomática o el anuncio de una inversión no equivalen necesariamente a la materialización de un proyecto.

Para evaluar los resultados de la cooperación rusa es necesario conocer los montos efectivamente desembolsados, las obras concluidas, los empleos generados y el cumplimiento de las condiciones acordadas.

Esta distinción adquiere especial importancia para las economías latinoamericanas que buscan atraer inversiones, diversificar sus mercados y fortalecer sus capacidades tecnológicas.

Nicaragua y los riesgos de la dependencia tecnológica

Mientras Rusia enfrenta estas circunstancias, el gobierno de Nicaragua continúa profundizando sus relaciones militares con Moscú.

Los nuevos acuerdos de cooperación abren posibilidades de adquisición de equipos, modernización tecnológica, capacitación y asistencia técnica.

No obstante, su implementación plantea preguntas sobre la continuidad del abastecimiento y las condiciones financieras de los futuros contratos.

El propio acuerdo de cooperación militar suscrito entre Nicaragua y Rusia en septiembre de 2025 establece que la realización de las actividades contempladas está condicionada por la disponibilidad de recursos financieros.

Asimismo, dispone que, salvo acuerdo escrito en contrario, cada parte asumirá los gastos relacionados con sus representantes.

Estas disposiciones resultan relevantes porque permiten distinguir entre los compromisos generales de cooperación y los recursos que serán necesarios para materializarlos.

La dependencia de un proveedor extranjero puede extenderse durante décadas, especialmente cuando se trata de tecnología especializada cuyo mantenimiento requiere componentes específicos.

En ese escenario, los problemas industriales o financieros del proveedor pueden trasladarse al país comprador.

Por esta razón, los costos de la cooperación militar no deben medirse únicamente por el precio inicial de adquisición, sino también por los recursos necesarios para garantizar su funcionamiento a largo plazo.

La transparencia sobre estas obligaciones resulta fundamental para establecer cuál será el impacto de los acuerdos sobre las finanzas públicas nicaragüenses.

Los antecedentes que ponen a prueba las promesas

Como se analizó en la segunda entrega de esta serie, los acontecimientos internacionales recientes permiten observar las diferentes formas que adopta el respaldo ruso.

En Siria, años de intervención militar no evitaron la caída del gobierno de Bashar al-Ásad, en diciembre de 2024.

En Venezuela, la asociación estratégica con Moscú no se tradujo en una intervención militar rusa directa para impedir la captura de Nicolás Maduro, en enero de 2026.

En Cuba, la asistencia petrolera proporcionó un alivio temporal frente a una crisis energética de mayores dimensiones, mientras que las dificultades logísticas complicaron la continuidad de los suministros.

Cada caso responde a circunstancias particulares y ninguno demuestra, por sí solo, que Rusia haya renunciado a todos sus compromisos internacionales.

Sin embargo, permiten distinguir entre la cercanía política, las obligaciones contractuales y la capacidad efectiva de asistencia.

También evidencian que las relaciones estratégicas no constituyen una garantía automática de protección política, estabilidad económica o respaldo militar.

A lo largo de esta serie, el análisis de los acuerdos militares con Nicaragua, las experiencias de otros socios internacionales y los indicadores económicos de Rusia ha permitido identificar los aspectos que deben considerarse al evaluar sus relaciones con América Latina.

Moscú conserva importantes capacidades militares, industriales, energéticas y comerciales. Al mismo tiempo, enfrenta restricciones que condicionan el alcance de sus compromisos externos.

La cuestión fundamental no radica únicamente en determinar cuántos acuerdos está en condiciones de firmar Rusia, sino cuántos puede ejecutar y sostener en el tiempo.

Las relaciones internacionales deben evaluarse mediante resultados comprobables: inversiones ejecutadas, obligaciones cumplidas, tecnología transferida, empleos generados y asistencia efectivamente proporcionada.

La información pública sobre los contratos, las condiciones de financiamiento y los mecanismos de cumplimiento resulta indispensable para establecer el alcance de los beneficios y las responsabilidades adquiridas.

La fiabilidad de cualquier socio estratégico se mide por la correspondencia entre sus compromisos y sus acciones, especialmente cuando surgen dificultades.

Las declaraciones de amistad pueden fortalecer una relación diplomática. Pero son los hechos, y no las promesas, los que permiten determinar su verdadero alcance.

Con este reportaje concluye la serie especial Rusia y América Latina: entre las promesas y la realidad, una investigación sobre los alcances de la cooperación rusa, sus compromisos internacionales y los desafíos que enfrentan sus relaciones con la región.

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