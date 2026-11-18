El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita la colaboración de la ciudadanía para identificar a dos hombres sospechosos de participar en un homicidio ocurrido en un taller mecánico de Birrisito de Paraíso, Cartago. Ambos quedaron grabados por las cámaras de seguridad del establecimiento.

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En 3 puntos El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita la colaboración de la ciudadanía para identificar a dos hombres sospechosos de participar en un homicidio ocurrido en un taller mecánico de Birrisito de Paraíso, Cartago. El crimen ocurrió el 20 de octubre de 2025, aproximadamente a las 2:10 p. m., cuando los sospechosos llegaron al negocio a bordo de una motocicleta y, aparentemente, uno de ellos disparó contra un hombre de apellido Aguilar, de 48 años. Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer el homicidio y dar con los responsables.

El crimen ocurrió el 20 de octubre de 2025, aproximadamente a las 2:10 p. m., cuando los sospechosos llegaron al negocio a bordo de una motocicleta y, aparentemente, uno de ellos disparó contra un hombre de apellido Aguilar, de 48 años.

Uno de los detalles más importantes de la investigación es que el presunto gatillero habría forcejeado con varias personas que se encontraban dentro del taller cuando intentaba salir del establecimiento.

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Durante ese altercado, el sospechoso quedó sin el casco que llevaba puesto, por lo que las cámaras de seguridad lograron captar su rostro, una imagen que ahora resulta clave para intentar identificarlo.

Tras el ataque, ambos sujetos escaparon en la misma motocicleta con dirección hacia el centro de Birrisito.

De acuerdo con la descripción suministrada por el OIJ, el conductor es un hombre de tez trigueña oscura, contextura delgada y estatura aproximada de entre 1,70 y 1,80 metros. Vestía pantalón azul oscuro con franjas reflectivas a la altura de las rodillas, camisa azul de manga larga y casco negro.

El acompañante, señalado como el presunto autor de los disparos, es de tez trigueña oscura, contextura delgada, cabello negro corto y estatura de entre 1,60 y 1,70 metros. Llevaba ropa oscura y un casco rojo con blanco.

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La Delegación Regional del OIJ de Cartago pide a cualquier persona que reconozca a los sospechosos o tenga información sobre su identidad que se comunique de manera confidencial al 800-800-0645.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer el homicidio y dar con los responsables.