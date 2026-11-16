¡Atención vecinos de La Unión! Corte de electricidad se extenderá por ocho horas este lunes
La Compañía Nacional de Fuerza y Luz realizará trabajos de mantenimiento que afectarán viviendas, centros educativos y otros establecimientos de Concepción de La Unión.
Los vecinos de varios sectores de Concepción de La Unión, en Cartago, deberán prepararse para permanecer hasta ocho horas sin electricidad este lunes 16 de noviembre.
La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció una suspensión programada del servicio eléctrico que comenzará a las 8 de la mañana y se extenderá hasta las 4 de la tarde.
La interrupción responde a trabajos de mantenimiento preventivo en la red eléctrica y afectará parcialmente a esta comunidad del cantón de La Unión.
Según la información de la CNFL, el corte comprenderá desde la entrada de calle Naranjo hacia el este, hasta el condominio Lakota.
Entre los lugares que podrían verse afectados se encuentran:
- Viviendas ubicadas dentro del área señalada.
Ante esta situación, se recomienda a los vecinos tomar las previsiones necesarias, especialmente quienes trabajan desde sus hogares o necesitan electricidad para sus actividades cotidianas.
La CNFL recuerda que los usuarios pueden consultar las suspensiones programadas mediante sus canales oficiales para verificar si su propiedad se encuentra dentro del área afectada.
El servicio está previsto para restablecerse a las 4 de la tarde, según el horario anunciado por la institución.