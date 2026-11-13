Joven asesinada por su pareja en Turrialba tenía 23 años y tres meses de embarazo

Nuevos detalles sobre el aparente femicidio ocurrido este viernes 13 de noviembre en Grano de Oro de Turrialba, Cartago, revelan una situación aún más trágica: la mujer asesinada tenía apenas 23 años y se encontraba en su tercer mes de embarazo.

De acuerdo con los reportes preliminares de los cuerpos de emergencia, la joven presentaba múltiples heridas provocadas con arma blanca, aparentemente un machete utilizado por su pareja sentimental durante una discusión.

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La violencia también alcanzó a la madre de la víctima, una mujer de 47 años, quien presuntamente intentó intervenir para proteger a su hija y terminó gravemente herida.

En 3 puntos Nuevos detalles sobre el aparente femicidio ocurrido este viernes 13 de noviembre en Grano de Oro de Turrialba, Cartago. De acuerdo con los reportes preliminares de los cuerpos de emergencia, la joven presentaba múltiples heridas provocadas con arma blanca, aparentemente un machete utilizado por su pareja sentimental durante una discusión. La información es preliminar y está sujeta a actualización conforme avancen las investigaciones y se conozcan nuevos reportes médicos.

Según la información suministrada por los paramédicos que llegaron al lugar, la segunda mujer presenta lesiones severas en el abdomen, con exposición de vísceras.

Personal de la Cruz Roja Costarricense se encuentra movilizando a la paciente en condición grave hacia el Hospital William Allen de Turrialba, donde deberá recibir atención médica urgente.

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La emergencia ocurrió en una comunidad de difícil acceso, ubicada aproximadamente a una hora del centro de Turrialba, situación que ha complicado las labores de atención y el traslado de las víctimas.

Por el momento, no ha trascendido la identidad de la joven fallecida ni información oficial sobre la ubicación del presunto responsable.

Las circunstancias del ataque deberán ser esclarecidas por las autoridades judiciales.

El caso ha causado especial preocupación debido a que la víctima se encontraba embarazada y su madre también resultó gravemente herida al intentar protegerla.

La información es preliminar y está sujeta a actualización conforme avancen las investigaciones y se conozcan nuevos reportes médicos.