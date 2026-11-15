Ni la lluvia ni el frío apagaron la magia de la Navidad en una de las comunidades más altas y lindas de Cartago

La lluvia y el intenso frío no lograron apagar la alegría de cientos de vecinos que se reunieron la noche de este sábado 14 de noviembre en San Gerardo de Oreamuno, Cartago, para dar la bienvenida a la Navidad con una colorida celebración.

En esta comunidad, ubicada a más de 2.300 metros sobre el nivel del mar, las bajas temperaturas son habituales conforme se acerca diciembre. Sin embargo, esta vez el clima no impidió que grandes y pequeños salieran a las calles para disfrutar de un espectáculo lleno de luces, música y personajes navideños.

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La actividad fue organizada bajo el liderazgo de las docentes del Centro Educativo San Gerardo, quienes, junto con padres de familia y vecinos, hicieron posible una celebración que reunió a participantes de diferentes comunidades cartaginesas.

La lluvia cayó, pero la fiesta nunca se detuvo

En 3 puntos La lluvia y el intenso frío no lograron apagar la alegría de cientos de vecinos que se reunieron la noche de este sábado 14 de noviembre en San Gerardo de Oreamuno, Cartago, para dar la bienvenida a la Navidad con una colorida celebración. En esta comunidad, ubicada a más de 2.300 metros sobre el nivel del mar, las bajas temperaturas son habituales conforme se acerca diciembre. La jornada dejó una muestra del espíritu solidario de San Gerardo de Oreamuno, donde ni las bajas temperaturas ni la lluvia pudieron contra el entusiasmo de una comunidad decidida a celebrar unida la llegada de la Navidad.

Durante el recorrido, la lluvia fue constante. El agua corría por las calles y salpicaba los zapatos y la ropa de quienes participaban en el desfile, pero las bandas continuaron tocando y el público permaneció disfrutando del espectáculo.

Entre los participantes destacaron agrupaciones provenientes de Tres Ríos, Tierra Blanca y los cadetes del COVAO, quienes aportaron música y alegría a la celebración.

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Los agricultores de la zona también se sumaron con sus tradicionales chapulines, máquinas agrícolas que fueron decoradas con luces de colores para convertirse en parte del desfile navideño.

Tampoco faltaron los personajes alusivos a la época, que se robaron las miradas de los más pequeños y sirvieron de escenario para numerosas fotografías familiares.

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Una comunidad que trabaja unida por sus niños

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Más allá del espectáculo, la celebración tuvo un propósito especial: fortalecer los lazos entre las familias y promover espacios culturales y recreativos para los habitantes de San Gerardo.

La organización requirió del esfuerzo de numerosos padres de familia, quienes colaboraron con la decoración de vehículos, preparación de alimentos y atención de los asistentes.

Además de llevar alegría a la comunidad, estas actividades permiten recaudar fondos destinados a realizar mejoras en el centro educativo.

La directora de la escuela, Isaura Pérez, expresó su agradecimiento a todas las personas y agrupaciones que hicieron posible esta actividad, con la que la comunidad dio la bienvenida a la temporada navideña y comenzó a celebrar el cierre del curso lectivo.

La jornada dejó una muestra del espíritu solidario de San Gerardo de Oreamuno, donde ni las bajas temperaturas ni la lluvia pudieron contra el entusiasmo de una comunidad decidida a celebrar unida la llegada de la Navidad.