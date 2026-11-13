Sicarios en moto asesinan a dueño de venta de comidas rápidas en su propio negocio y frente a testigos

Un hombre de 32 años, de apellido Montiel, fue asesinado a balazos la tarde de este jueves 12 de noviembre, cuando se encontraba frente a una venta de comidas rápidas de su propiedad, en Nicoya, Guanacaste.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el ataque ocurrió alrededor de las 6:30 p. m., cuando la víctima permanecía en la vía pública junto a otras dos personas.

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En 3 puntos Un hombre de 32 años, de apellido Montiel, fue asesinado a balazos la tarde de este jueves 12 de noviembre, cuando se encontraba frente a una venta de comidas rápidas de su propiedad, en Nicoya, Guanacaste. De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el ataque ocurrió alrededor de las 6:30 p. m., cuando la víctima permanecía en la vía pública junto a otras dos personas. Agentes de la Delegación Regional del OIJ de Nicoya mantienen abierta la investigación para identificar y localizar a los sospechosos, así como determinar las circunstancias y el móvil del crimen, que por ahora se desconoce.

En determinado momento, dos sujetos que viajaban en una motocicleta de color rojo pasaron por el lugar y abrieron fuego contra el comerciante, impactándolo en múltiples ocasiones.

Montiel recibió heridas de bala en el pecho, estómago, brazo izquierdo y hombro.

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Tras el ataque, fue trasladado de emergencia al Hospital La Anexión de Nicoya, donde, pese a los esfuerzos por salvarle la vida, fue declarado fallecido a las 7:50 p. m.

Las otras dos personas que se encontraban junto a la víctima resultaron ilesas.

Los responsables del ataque escaparon del lugar y, hasta el momento, no se reportan detenciones relacionadas con este homicidio.

Agentes de la Delegación Regional del OIJ de Nicoya mantienen abierta la investigación para identificar y localizar a los sospechosos, así como determinar las circunstancias y el móvil del crimen, que por ahora se desconoce.