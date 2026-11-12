Incendio en urbanización en Coronado consume varias casas
La emergencia se reporta detrás del cementerio de San Isidro, en la urbanización San Martín. Cuatro estaciones participan en las labores de control.
Un incendio que afecta varias estructuras mantiene movilizadas a unidades del Cuerpo de Bomberos en San Isidro de Vázquez de Coronado, San José.
La emergencia se registra detrás del Cementerio de Coronado, específicamente en la urbanización San Martín, donde los equipos de respuesta trabajan para controlar las llamas y evitar que el fuego se extienda a otras edificaciones.
En el sitio se encuentran unidades de las estaciones de Bomberos de Coronado, Tibás, Guadalupe y Metro Norte.
De momento, la institución no ha detallado cuántas estructuras están comprometidas, si hay personas afectadas ni cuál sería la causa del incendio.
La atención de la emergencia continúa en desarrollo.