Incendio en urbanización en Coronado consume varias casas

Un incendio que afecta varias estructuras mantiene movilizadas a unidades del Cuerpo de Bomberos en San Isidro de Vázquez de Coronado, San José.

La emergencia se registra detrás del Cementerio de Coronado, específicamente en la urbanización San Martín, donde los equipos de respuesta trabajan para controlar las llamas y evitar que el fuego se extienda a otras edificaciones.

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En 3 puntos Un incendio que afecta varias estructuras mantiene movilizadas a unidades del Cuerpo de Bomberos en San Isidro de Vázquez de Coronado, San José. La emergencia se registra detrás del Cementerio de Coronado, específicamente en la urbanización San Martín, donde los equipos de respuesta trabajan para controlar las llamas y evitar que el fuego se extienda a otras edificaciones. La atención de la emergencia continúa en desarrollo.

En el sitio se encuentran unidades de las estaciones de Bomberos de Coronado, Tibás, Guadalupe y Metro Norte.

De momento, la institución no ha detallado cuántas estructuras están comprometidas, si hay personas afectadas ni cuál sería la causa del incendio.

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La atención de la emergencia continúa en desarrollo.