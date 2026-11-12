Gobierno dará siete días de vacaciones colectivas a funcionarios públicos en diciembre

El Gobierno de la República oficializó una directriz para conceder siete días hábiles de vacaciones colectivas a los funcionarios públicos durante las celebraciones de Navidad y fin de año de 2026.

El calendario establece que las instituciones deberán aplicar el cierre durante los días 22, 23, 24, 28, 29, 30 y 31 de diciembre. La disposición fue firmada por la presidenta de la República, Laura Fernández, la ministra de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), Carla Morales, y la ministra de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Mercedes Flores.

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Según el Poder Ejecutivo, uno de los objetivos es disminuir la cantidad de períodos de vacaciones que permanecen pendientes de disfrute entre los trabajadores de la Administración Pública Central y Descentralizada.

En 3 puntos El Gobierno de la República oficializó una directriz para conceder siete días hábiles de vacaciones colectivas a los funcionarios públicos durante las celebraciones de Navidad y fin de año de 2026. El calendario establece que las instituciones deberán aplicar el cierre durante los días 22, 23, 24, 28, 29, 30 y 31 de diciembre. La disposición sobre las vacaciones colectivas entrará en vigencia una vez que sea publicada en el diario oficial La Gaceta.

La medida también pretende reducir los gastos que genera el funcionamiento de las instituciones durante esas fechas. Entre los rubros que el Gobierno espera disminuir figuran el consumo de electricidad y agua, las telecomunicaciones y el uso de combustible.

Instituciones con disposiciones especiales

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El calendario general no se aplicará de manera automática a todas las dependencias públicas. La directriz establece excepciones para el Ministerio de Educación Pública (MEP), la Procuraduría General de la República, el Registro Nacional, los cuerpos policiales y las instituciones encargadas de atender emergencias.

En esos casos, las fechas de vacaciones deberán ser definidas directamente por las respectivas jerarquías institucionales.

Además, cada entidad tendrá que adoptar las medidas necesarias para garantizar la continuidad de los servicios públicos que no pueden interrumpirse, así como mantener personal disponible para responder ante situaciones de emergencia.

Las instituciones también deberán comunicar anticipadamente a la ciudadanía cuáles serán sus horarios y los canales de atención durante el periodo de cierre.

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La directriz no elimina la posibilidad de que el 31 de diciembre de 2026 se autorice un asueto para el cantón Central de San José, con motivo de sus fiestas cívicas.

Esa autorización corresponde al Ministerio de Gobernación y Policía, de acuerdo con lo establecido en la Ley 6725.

La disposición sobre las vacaciones colectivas entrará en vigencia una vez que sea publicada en el diario oficial La Gaceta.