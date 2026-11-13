Chofer de plataforma lucha por su vida tras recoger a cliente y ser atacado a balazos
Un chofer de 36 años y un adolescente de 17 fueron atacados a balazos pocos metros después de iniciar un servicio de transporte. El conductor sufrió heridas de gravedad y tuvo que ser trasladado hasta un hospital en San…
Un servicio de transporte terminó en un violento ataque armado la noche de este jueves en Ceibón, barrio Santa Fe de Limón, donde un conductor de plataforma y su joven pasajero fueron blanco de múltiples disparos.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que los hechos ocurrieron alrededor de las 8:20 p. m., cuando el conductor, de apellido Alvarado y de 36 años, acababa de recoger a un adolescente de 17 años para realizar un viaje.
Según la información preliminar, el chofer había recogido al menor pocos metros antes del lugar donde ocurrió el ataque. Sin embargo, tras avanzar una corta distancia, fueron sorprendidos por varios sujetos que dispararon en múltiples ocasiones contra ellos.
Producto de la agresión, Alvarado sufrió heridas de alta gravedad, por lo que fue necesario trasladarlo hasta el Hospital Calderón Guardia, en San José, para recibir atención médica especializada.
Por su parte, el adolescente fue llevado al Hospital Tony Facio, en Limón, con heridas que, según el reporte judicial, no ponen en peligro su vida.
Agentes del OIJ se presentaron en la escena y recolectaron varios indicios balísticos que serán analizados como parte de la investigación.
De momento, las autoridades no han determinado si el ataque iba dirigido contra el conductor, el pasajero o ambos.
El caso se investiga como una tentativa de homicidio, mientras los agentes judiciales trabajan para identificar a los responsables y esclarecer el móvil de esta violenta agresión.