OIJ revela primeros detalles tras doble crimen: Así asesinaron a un menor y un hombre en Cartago

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) brindó un primer informe sobre el doble homicidio ocurrido la tarde de este domingo en Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago, donde dos personas perdieron la vida tras ser atacadas a balazos.

Según detalló la Policía Judicial, el hecho se registró aproximadamente a la 1:55 p. m., frente a la iglesia de esa comunidad.

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En 3 puntos El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) brindó un primer informe sobre el doble homicidio ocurrido la tarde de este domingo en Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago. Según detalló la Policía Judicial, el hecho se registró aproximadamente a la 1:55 p. m., frente a la iglesia de esa comunidad. El caso permanece bajo investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque, identificar plenamente a las víctimas y dar con los responsables.

De acuerdo con la versión preliminar recopilada por los agentes, varias personas se encontraban en vía pública cuando, aparentemente, por el sector pasó un vehículo desde el cual les dispararon. Después del ataque, los ocupantes del automotor huyeron del lugar.

Producto de la balacera, una de las víctimas falleció en la escena. La segunda persona resultó herida y fue trasladada hacia un centro médico en un vehículo particular; sin embargo, murió durante el trayecto, antes de llegar al hospital.

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El OIJ confirmó el fallecimiento de dos personas, pero no precisó sus edades ni confirmó que una de ellas fuera menor de edad. Esto debido a que los agentes deben establecer primero las identidades de las víctimas y verificar esa información.

No obstante, autoridades que se encontraban en la escena indicaron que las víctimas serían un menor de edad y un hombre adulto.

El doble homicidio provocó un amplio despliegue policial en Llanos de Santa Lucía y momentos de tensión entre oficiales y personas que se encontraban en el lugar.

El caso permanece bajo investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque, identificar plenamente a las víctimas y dar con los responsables.